Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С

Обширный антициклон сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана в предстоящий вторник, 17 сентября 2024 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

При этом, как следует из прогноза, на востоке, юге и юго-востоке страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.

"По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. На севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы туман. На востоке, в центре Абайской, на севере и востоке Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, на востоке Костанайской, Карагандинской, на севере и востоке Акмолинской, в горных районах Жетысуской областей заморозки -1-4°С". РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, в Актюбинской, Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, в центре Карагандинской, на западе, юге и в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

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В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, на севере, юге Улытауской, на юге Абайской, на севере и в центре Жетысуской, на юге Актюбинской, на севере и западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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