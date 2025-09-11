Как в Казахстане исправить ошибку в свидетельстве о рождении

Житель Казахстана обратился в пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" с одним интересным вопросом, касающимся исправления ошибки в свидетельстве о рождении, сообщает Zakon.kz.

Проблема заключалась в следующем.

"Здравствуйте. Могу ли я внести изменения в свидетельстве о рождении ребенка, если в нем была допущена ошибка?" – спросил казахстанец.

В пресс-службе ответили утвердительно.

"Для исправления ошибки вы можете подать заявление в ближайшем отделении ЦОНа. Также вы можете воспользоваться онлайн-сервисом на портале электронного правительства". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

