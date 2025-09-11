#АЭС в Казахстане
Советы

Как в Казахстане исправить ошибку в свидетельстве о рождении

Фото: Zakon.kz
Житель Казахстана обратился в пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" с одним интересным вопросом, касающимся исправления ошибки в свидетельстве о рождении, сообщает Zakon.kz.

Проблема заключалась в следующем.

"Здравствуйте. Могу ли я внести изменения в свидетельстве о рождении ребенка, если в нем была допущена ошибка?" – спросил казахстанец.

В пресс-службе ответили утвердительно.

"Для исправления ошибки вы можете подать заявление в ближайшем отделении ЦОНа. Также вы можете воспользоваться онлайн-сервисом на портале электронного правительства".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 13:14
Электронный чип исключат из водительского удостоверения в Казахстане

Ранее мы рассказывали, что теперь в Казахстане развестись можно будет быстрее. Подробнее читайте по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
