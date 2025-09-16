#АЭС в Казахстане
Происшествия

Провал автомобилей и разрушение дорог: последствия дождя шокировали алматинцев

дожди в Алматы привели к разрушению дорогу и провалу автомобилей, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 00:18 Фото: Zakon.kz
В Алматы после вечернего дождя произошли несколько инцидентов, которые шокировали горожан, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространились фотографии и видео с провалившимися в ямы автомобилями.

Фото: Zakon.kz

Автор одного из роликов не смог сосчитать всех пострадавших. По его словам, он и сам попал в ловушку, но сумел выбраться. Предположительно, автомобили провалились под асфальт на улице Аманжол.

Фото: Zakon.kz

Как выяснилось позже, 15 автомобилей были в движении. Но постепенно дорогу стало размывать и машины попали в западню.

Фото: Zakon.kz

Дождь усиливался и ситуация осложнилась – машины стали проваливаться, выламывались бамперы, ломались пороги.

Фото: Zakon.kz

Другой автор ролика рассказал о том, что по улице Оренбургской, около школы №64 прокладывают канализацию. По словам мужчины, работы затянулись, а итогом стала наполненная водой траншея, которая осыпается и увеличивается в размерах. Люди опасаются возможных ДТП и инцидентов со школьниками.

Фото: Zakon.kz

Акимат пока не прокомментировал ситуацию. Как коммунальные службы справлялись с ситуацией во время дождя, пока тоже неизвестно.

Фото: Zakon.kz

Однако на место, где застряли автомобили, уже выехал подрядчик. Погрузчик привез балласт, чтобы постепенно засыпать ямы и вызволить пострадавших.

Убытки водители планируют подсчитать утром.

Ранее к жителям Алматы обратились в связи с задымленностью, которая появилась в городе во второй половине дня 16 сентября.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
