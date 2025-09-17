#АЭС в Казахстане
Общество

Подрезали, напугали и отправились за решетку – итоги дорожного конфликта в Алматы

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 12:05 Фото: Zakon.kz
В Алматы конфликт на дороге закончился арестом двух мужчин, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 17 сентября рассказали, что в Алатауском районе семейная пара обратилась в полицию после дорожного конфликта.

"Во время движения их автомобиль подвергся провокации со стороны двух мужчин из другой машины. Супруги проявили выдержку, не покинули автомобиль, зафиксировали происходящее на видео и незамедлительно вызвали полицию по номеру "102". Сотрудники полиции оперативно прибыли на место, установили и задержали нарушителей. Они были привлечены к ответственности за совершение мелкого хулиганства", – сообщили в ДП.

Решением Специализированного межрайонного административного суда Алматы оба правонарушителя признаны виновными и подвергнуты административному аресту на пять и семь суток, соответственно.

16 сентября в Алматы водитель легкового транспорта не поделил дорогу с водителем общественного автобуса, произошел конфликт, который тоже привел к наказанию за мелкое хулиганство.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
