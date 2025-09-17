Мошенника, обещавшего студентам и водителям помощь, задержали в Алматы

Актюбинец обманывал жителей Западно-Казахстанской области, обещая поскорее перевести студентов в другие учебные заведения и без лишних хлопот получить водительское удостоверение, сообщает Zakon.kz.

В полиции 17 сентября рассказали, что на удочку злоумышленника попались 10 казахстанцев, а общий ущерб составил 1,4 млн тенге.

"Сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Западно-Казахстанской области задержан житель Актобе, подозреваемый в совершении серии мошеннических действий. Установлено, что мужчина размещал объявления в социальных сетях под различными предлогами, в том числе обещая содействие в переводе в другие учебные заведения, а также в получении водительских удостоверений", – отмечается в информации.

Целью 31-летнего мужчины стало желание завладеть денежными средствами доверчивых граждан. В результате его противоправных действий пострадали 10 жителей Западно-Казахстанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан на территории Алматы.

"После задержания мужчина был этапирован в Уральск и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества". МВД РК

Санкция статьи предусматривает наказание в виде денежного взыскания в размере от двукратного до трехкратного размера похищенного имущества, ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества и возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до шести лет.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Алматы задержана группа лиц, причастных к приобретению и использованию большого количества SIM-карт и мобильных телефонов.