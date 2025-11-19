Жители двух районов Астаны временно останутся без света 20-21 ноября

АО "Астана-РЭК" 19 ноября сообщило о временном прекращении подачи электроэнергии в ряде районов столицы в связи с плановыми работами, сообщает Zakon.kz.

По данным компании, 20 ноября электричество будет отключено в районе Нура. Специалисты проведут замену трансформатора тока. Отключения запланированы в два промежутка: с 09:00 до 09:30 и с 16:00 до 16:30.



Без электроснабжения временно останутся дома по следующим адресам: ул. Е-601 (д. 2, 4, 6), ул. Е-901 (д. 1, 3), ул. Актамберды Жырау (д. 45, 47, 49, 51), ул. У. Ыбырай (д. 2, 4, 13, 14, 15, 16), ул. Шалкиз Жырау (д. 58, 60), ул. Кожаберген Жырау (д. 24, 26), ул. Сыпыра Жырау (д. 25, 27), ул. Айгыржал (д. 63).

На 21 ноября запланированы отключения в районе Сарыарка. Согласно информации, будет установлено новое оборудование.

Электроснабжение будет прекращено с 13:00 до 15:00 по адресам: ул. Затаевича (д. 7, 11), ул. Потанина (д. 16, 18, 20).

