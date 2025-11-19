#АЭС в Казахстане
Общество

Жители двух районов Астаны временно останутся без света 20-21 ноября

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 00:09 Фото: unsplash
АО "Астана-РЭК" 19 ноября сообщило о временном прекращении подачи электроэнергии в ряде районов столицы в связи с плановыми работами, сообщает Zakon.kz.

По данным компании, 20 ноября электричество будет отключено в районе Нура. Специалисты проведут замену трансформатора тока. Отключения запланированы в два промежутка: с 09:00 до 09:30 и с 16:00 до 16:30.

Без электроснабжения временно останутся дома по следующим адресам: ул. Е-601 (д. 2, 4, 6), ул. Е-901 (д. 1, 3), ул. Актамберды Жырау (д. 45, 47, 49, 51), ул. У. Ыбырай (д. 2, 4, 13, 14, 15, 16), ул. Шалкиз Жырау (д. 58, 60), ул. Кожаберген Жырау (д. 24, 26), ул. Сыпыра Жырау (д. 25, 27), ул. Айгыржал (д. 63).

На 21 ноября запланированы отключения в районе Сарыарка. Согласно информации, будет установлено новое оборудование.

Электроснабжение будет прекращено с 13:00 до 15:00 по адресам: ул. Затаевича (д. 7, 11), ул. Потанина (д. 16, 18, 20).

А ранее в Астане санврач объявила об ограничениях из-за ухудшения эпидситуации.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
