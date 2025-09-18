#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Цены
Общество

Благоустройство после ремонта теплосетей в Алматы под угрозой срыва

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 16:57 Фото: Zakon.kz
Большую часть лета в Алматы шел ремонт теплосетей. Сегодня, 18 сентября 2025 года, ТОО "Алматинские тепловые сети" заявило о завершении строительно-монтажных работ, сообщает Zakon.kz.

Теперь специалисты приступили к восстановлению благоустройства на 10 объектах.

Планируемая дата завершения работ – до 22.09.2025.

Адреса:

  • Желтоксан – Абылай Хана – Карасай Батыра – Богенбай Батыра;
  • Чайковского – Желтоксан – Карасай Батыра – Богенбай;
  • Панфилова – Байсеитовой – Жибек жолы – Гоголя;
  • Катаева – Жандосова – Солодовникова – Гагарина;
  • Толе би – Чокина – Казыбек би – Исаева;
  • Шевченко – Кожамкулова – Джамбула – Шагабутдинова;
  • ул. Жамбыла, 205, Жарокова, 39/1;
  • ул. Жарокова, 16;
  • Валиханова – Пушкина – Гоголя – Жибек Жолы;
  • Кунаева – Валиханова – Кабанбай Батыра – Карасай Батыра

В то же время на завершающей стадии находятся строительно-монтажные работы на 15 объектах.

Планируемая дата завершения работ – до 25.09.2025.

Адреса:

  • Каримова – Васнецова – Бруно – Аносова – Богенбай;
  • Сатпаева – Наурызбай батыра – Тимирязева – Желтоксан;
  • ул. Айманова, 70, Жарокова, 39/2;
  • Макатаева – Кашгарская – Жибек Жолы – Масанчи;
  • Гоголя – Муратбаева – Айтеке би – Кожамкулова;
  • Маметова – Жургенова – Пушкина – Нусупбекова;
  • Панфилова – Назарбаева – Жибек Жолы – Макатаева;
  • Досмухамедова – Жибек Жолы – Байтурсынова – Гоголя;
  • Байсеитовой – Панфилова – Жибек Жолы – Макатаева;
  • Исаева – Казбек би – Чокина – Айтеке би;
  • Саина – Момышулы – Улугбека – Абая;
  • Сатпаева – Мусрепова – Бухар жырау – Байзакова;
  • мкр. Айнабулак-1 от РТК-36С-2 до э/у МЖД 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
  • мкр. Алтай, ул. Монтажная;
  • Сейфуллина – Котельникова – Акан-серы, ул. Котельникова, Варшавский переулок.

Однако у хороших новостей есть небольшой нюанс.

"При неблагоприятных погодных условиях сроки работ могут быть продлены. Все участки находятся на контроле городских служб".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Тем временем в Алматы ощущается наступление осени. Так, в городе, по данным синоптиков, сегодня, 18 сентября 2025 года, температура прогреется до +19°C, но пройдет дождь с сильным ветром. Однако на улице без теплой куртки не обойтись. Редакция обратилась за комментарием в Управление энергетики и водоснабжения, чтобы узнать, когда в городе могут включить отопление.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
