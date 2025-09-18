Сроки работ по благоустройству после ремонта теплосетей могут продлить в Алматы
Большую часть лета в Алматы шел ремонт теплосетей. Сегодня, 18 сентября 2025 года, ТОО "Алматинские тепловые сети" заявило о завершении строительно-монтажных работ, сообщает Zakon.kz.
Теперь специалисты приступили к восстановлению благоустройства на 10 объектах.
Планируемая дата завершения работ – до 22.09.2025.
Адреса:
- Желтоксан – Абылай Хана – Карасай Батыра – Богенбай Батыра;
- Чайковского – Желтоксан – Карасай Батыра – Богенбай;
- Панфилова – Байсеитовой – Жибек жолы – Гоголя;
- Катаева – Жандосова – Солодовникова – Гагарина;
- Толе би – Чокина – Казыбек би – Исаева;
- Шевченко – Кожамкулова – Джамбула – Шагабутдинова;
- ул. Жамбыла, 205, Жарокова, 39/1;
- ул. Жарокова, 16;
- Валиханова – Пушкина – Гоголя – Жибек Жолы;
- Кунаева – Валиханова – Кабанбай Батыра – Карасай Батыра
В то же время на завершающей стадии находятся строительно-монтажные работы на 15 объектах.
Планируемая дата завершения работ – до 25.09.2025.
Адреса:
- Каримова – Васнецова – Бруно – Аносова – Богенбай;
- Сатпаева – Наурызбай батыра – Тимирязева – Желтоксан;
- ул. Айманова, 70, Жарокова, 39/2;
- Макатаева – Кашгарская – Жибек Жолы – Масанчи;
- Гоголя – Муратбаева – Айтеке би – Кожамкулова;
- Маметова – Жургенова – Пушкина – Нусупбекова;
- Панфилова – Назарбаева – Жибек Жолы – Макатаева;
- Досмухамедова – Жибек Жолы – Байтурсынова – Гоголя;
- Байсеитовой – Панфилова – Жибек Жолы – Макатаева;
- Исаева – Казбек би – Чокина – Айтеке би;
- Саина – Момышулы – Улугбека – Абая;
- Сатпаева – Мусрепова – Бухар жырау – Байзакова;
- мкр. Айнабулак-1 от РТК-36С-2 до э/у МЖД 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- мкр. Алтай, ул. Монтажная;
- Сейфуллина – Котельникова – Акан-серы, ул. Котельникова, Варшавский переулок.
Однако у хороших новостей есть небольшой нюанс.
"При неблагоприятных погодных условиях сроки работ могут быть продлены. Все участки находятся на контроле городских служб".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Тем временем в Алматы ощущается наступление осени. Так, в городе, по данным синоптиков, сегодня, 18 сентября 2025 года, температура прогреется до +19°C, но пройдет дождь с сильным ветром. Однако на улице без теплой куртки не обойтись. Редакция обратилась за комментарием в Управление энергетики и водоснабжения, чтобы узнать, когда в городе могут включить отопление.
