Сроки работ по благоустройству после ремонта теплосетей могут продлить в Алматы

Большую часть лета в Алматы шел ремонт теплосетей. Сегодня, 18 сентября 2025 года, ТОО "Алматинские тепловые сети" заявило о завершении строительно-монтажных работ, сообщает Zakon.kz.

Теперь специалисты приступили к восстановлению благоустройства на 10 объектах.

Планируемая дата завершения работ – до 22.09.2025.

Адреса:

Желтоксан – Абылай Хана – Карасай Батыра – Богенбай Батыра;

Чайковского – Желтоксан – Карасай Батыра – Богенбай;

Панфилова – Байсеитовой – Жибек жолы – Гоголя;

Катаева – Жандосова – Солодовникова – Гагарина;

Толе би – Чокина – Казыбек би – Исаева;

Шевченко – Кожамкулова – Джамбула – Шагабутдинова;

ул. Жамбыла, 205, Жарокова, 39/1;

ул. Жарокова, 16;

Валиханова – Пушкина – Гоголя – Жибек Жолы;

Кунаева – Валиханова – Кабанбай Батыра – Карасай Батыра

В то же время на завершающей стадии находятся строительно-монтажные работы на 15 объектах.

Планируемая дата завершения работ – до 25.09.2025.

Адреса:

Каримова – Васнецова – Бруно – Аносова – Богенбай;

Сатпаева – Наурызбай батыра – Тимирязева – Желтоксан;

ул. Айманова, 70, Жарокова, 39/2;

Макатаева – Кашгарская – Жибек Жолы – Масанчи;

Гоголя – Муратбаева – Айтеке би – Кожамкулова;

Маметова – Жургенова – Пушкина – Нусупбекова;

Панфилова – Назарбаева – Жибек Жолы – Макатаева;

Досмухамедова – Жибек Жолы – Байтурсынова – Гоголя;

Байсеитовой – Панфилова – Жибек Жолы – Макатаева;

Исаева – Казбек би – Чокина – Айтеке би;

Саина – Момышулы – Улугбека – Абая;

Сатпаева – Мусрепова – Бухар жырау – Байзакова;

мкр. Айнабулак-1 от РТК-36С-2 до э/у МЖД 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

мкр. Алтай, ул. Монтажная;

Сейфуллина – Котельникова – Акан-серы, ул. Котельникова, Варшавский переулок.

Однако у хороших новостей есть небольшой нюанс.

"При неблагоприятных погодных условиях сроки работ могут быть продлены. Все участки находятся на контроле городских служб". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Тем временем в Алматы ощущается наступление осени. Так, в городе, по данным синоптиков, сегодня, 18 сентября 2025 года, температура прогреется до +19°C, но пройдет дождь с сильным ветром. Однако на улице без теплой куртки не обойтись. Редакция обратилась за комментарием в Управление энергетики и водоснабжения, чтобы узнать, когда в городе могут включить отопление.