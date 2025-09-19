Потерял зуб – получил полмиллиона: как казахстанец посетил стоматолога

Поход в стоматологию для жителя Кызылорды оказался весьма неудачным. Вместо лечения ему удалили зуб, а потом и вовсе госпитализировали. Детали озвучили Zakon.kz в пресс-службе Кызылординского городского суда.

Известно, что казахстанец обратился в стоматологическую клинику для лечения зубов и оплатил за услугу.

Уже при осмотре дантист клиники, заметив воспаление слизистой оболочки, сообщил, что зуб лечению не подлежит, и удалил его.

Однако, как гласят материалы дела, через 2-3 часа у мужчины начались боли на месте удаления, поднялась температура. Ему вызвали скорую помощь и экстренно госпитализировали.

После произошедшего мать пострадавшего обратилась с жалобой в Департамент контроля в области здравоохранения и фармацевтики. Там провели внеплановую проверку.

Оказалось, что дантист клиники нарушил нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, стоматологическую услугу оказал медицинский работник со средним медицинским образованием по специальности "ассистент стоматолога".

Тогда мужчина обратился в суд с иском и указал, что получил некачественную стоматологическую услугу средним медицинским работником. Он просил взыскать компенсацию материального ущерба и морального вреда.

Рассмотрев доказательства и выслушав стороны, суд удовлетворил иск.

"Решением суда взысканы в пользу истца 25 000 тенге материального ущерба и 500 000 тенге морального вреда". Пресс-служба Кызылординского городского суда

