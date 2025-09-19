#АЭС в Казахстане
Общество

Потерял зуб – получил полмиллиона: как казахстанец посетил стоматолога

лечение зуба, стоматология, Кызылорда, выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 12:21 Фото: pexels
Поход в стоматологию для жителя Кызылорды оказался весьма неудачным. Вместо лечения ему удалили зуб, а потом и вовсе госпитализировали. Детали озвучили Zakon.kz в пресс-службе Кызылординского городского суда.

Известно, что казахстанец обратился в стоматологическую клинику для лечения зубов и оплатил за услугу.

Уже при осмотре дантист клиники, заметив воспаление слизистой оболочки, сообщил, что зуб лечению не подлежит, и удалил его.

Однако, как гласят материалы дела, через 2-3 часа у мужчины начались боли на месте удаления, поднялась температура. Ему вызвали скорую помощь и экстренно госпитализировали.

После произошедшего мать пострадавшего обратилась с жалобой в Департамент контроля в области здравоохранения и фармацевтики. Там провели внеплановую проверку.

Оказалось, что дантист клиники нарушил нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, стоматологическую услугу оказал медицинский работник со средним медицинским образованием по специальности "ассистент стоматолога".

Тогда мужчина обратился в суд с иском и указал, что получил некачественную стоматологическую услугу средним медицинским работником. Он просил взыскать компенсацию материального ущерба и морального вреда.

Рассмотрев доказательства и выслушав стороны, суд удовлетворил иск.

"Решением суда взысканы в пользу истца 25 000 тенге материального ущерба и 500 000 тенге морального вреда".Пресс-служба Кызылординского городского суда

Несколько дней ранее стало известно, что теперь казахстанцы не смогут использовать пенсионные излишки на стоматологию. Почему это произошло, можно прочитать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
