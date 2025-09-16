Казахстанцы больше не смогут лечить зубы на пенсионные? Разъяснение Минздрава

В связи с многочисленными случаями нецелевого использования пенсионных накоплений Министерство здравоохранения Казахстана исключает использование пенсионных выплат на стоматологические услуги, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно окончательному решению ведомства, Министерство здравоохранения вносит изменения в приказ от 15 февраля 2021 года "Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение".

"Проектом предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги, такие как протезирование и имплантация зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений", – указано в проекте документа.

В ведомстве напомнили, что по итогам анализа заявок, поданных на оплату стоматологических услуг, часть средств граждан была выведена в пользу ряда клиник через мошеннические схемы.

В связи с этим, с 15 сентября 2025 года остановлен прием заявок на финансирование данного вида медпомощи за счет пенсионных средств.

По информации "Отбасы Банка", в период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакций на сумму 757 млрд тенге только по цели "Стоматологические услуги".

Анализ показал, что более 222 млрд тенге были направлены в Топ-20 стоматологических клиник. Основная часть этих клиник находится в крупных городах Казахстана. За указанный период в банк было подано 29 797 заявок из которых 88,3% или 26 312 заявок по цели "Стоматологические услуги".

"Предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности и обеспечение целевого применения средств в сфере здравоохранения". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Материал по теме Свыше 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ при помощи дропперов: раскрыты подробности схемы фиктивной стоматологии

9 сентября 2025 года глава АФМ Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений.

Так, агентство выявило необоснованное изъятие 200 млрд тенге из ЕНПФ под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

Позднее в "Отбасы банке" заявили, что с 15 сентября в Казахстане приостанавливают прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.