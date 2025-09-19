141 млн на четверых: в Шымкенте накрыли кибербанду
Стражи порядка из Шымкента раскрыли банду интернет-аферистов, промышлявших на территории Шымкента, Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
По итогам оперативных мероприятий установлена причастность участников к девяти фактам мошенничества в Сети.
Общая сумма ущерба превысила 141 млн тенге.
Всего задержали четырех членов преступной группы:
- организатор, который получал банковские карты от дроппов и дропповодов, а также контролировал обналичивание похищенных средств;
- двое дропповодов, занимавшихся поиском и вербовкой дропперов;
- перевозчик денег, доставлявший обналиченные средства организатору.
"В настоящее время продолжается досудебное расследование", – уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента.
Теперь проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
Полиция в очередной раз напоминает:
"С 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковским счетам, платежным инструментам и идентификационным средствам, а также за незаконное осуществление переводов и платежей".
Ранее Генеральная прокуратура выступила с обращением, заявив, что казахстанцам угрожает новая киберугроза.
