Общество

141 млн на четверых: в Шымкенте накрыли кибербанду

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 13:09 Фото: freepik
Стражи порядка из Шымкента раскрыли банду интернет-аферистов, промышлявших на территории Шымкента, Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По итогам оперативных мероприятий установлена причастность участников к девяти фактам мошенничества в Сети.

Общая сумма ущерба превысила 141 млн тенге.

Всего задержали четырех членов преступной группы:

  • организатор, который получал банковские карты от дроппов и дропповодов, а также контролировал обналичивание похищенных средств;
  • двое дропповодов, занимавшихся поиском и вербовкой дропперов;
  • перевозчик денег, доставлявший обналиченные средства организатору.

"В настоящее время продолжается досудебное расследование", – уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента.

Теперь проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Полиция в очередной раз напоминает:

"С 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковским счетам, платежным инструментам и идентификационным средствам, а также за незаконное осуществление переводов и платежей".

Ранее Генеральная прокуратура выступила с обращением, заявив, что казахстанцам угрожает новая киберугроза.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
