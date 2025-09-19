Аким Караганды эмоционально высказался касательно строительства Дворца школьников

Аким Караганды Мейрам Кожухов в своем Instagram-аккаунте 19 сентября прокомментировал ситуацию вокруг строительства Дворца школьников рядом с парком Майкудука, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, выбранная территория ранее долгое время пустовала, а до этого использовалась как частный автодром. Кожухов отметил, что свободных участков нужного размера в городе почти не осталось, а эта локация является оптимальной: рядом жилые дома, удобный путь домой и безопасный выход в парк.

"Только в нижней части Майкудука живет более 10 тысяч детей – и Дворца школьников у них никогда не было. Или ради пустыря отправим детей ходить на кружки за гаражами и заводами?" – написал аким.

Он привел в пример Пришахтинск, где полтора года назад был построен аналогичный объект. Сегодня там 1570 детей бесплатно занимаются по семи направлениям: от робототехники до музыки и хореографии.

Кожухов также прокомментировал обеспокоенность жителей по поводу зеленых насаждений: часть деревьев действительно будет затронута, однако проект предусматривает высадку 2 тыс. новых деревьев и благоустройство территории.

"И что плохого в том, что дети выйдут с занятий из Дворца и сразу окажутся в парке? Или наоборот – после прогулки в парке придут на кружки? Мы ведь как раз и хотим, чтобы вместо пустыря и разрухи здесь появился современный объект, который станет центром жизни для детей и семей. Наша цель — "Город без окраин". Это значит создавать социальные объекты в шаговой доступности, там, где они действительно нужны людям, в первую очередь детям. При желании можно съездить во Дворец школьников в Пришахтинске и посмотреть. Что скажете дорогие родители? Я за то чтобы мы вместе могли отличить настоящую заботу о детях от пустых лозунгов, от людей, которые даже не живут в Майкудуке!" – подчеркнул аким.

