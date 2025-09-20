Аналитики выяснили, в каком городе Казахстана живут самые модные люди

Во II квартале 2025 года среднедушевые траты на одежду, обувь, ткани и различные товары для личного ухода и гигиены в Шымкенте составили около 36,4 тыс. тенге в квартал. Показатель – самый высокий в стране и на 36% превышает среднереспубликанский уровень, сообщает Zakon.kz.

В Первом кредитном бюро подчеркнули, что средние доходы в городе высокими не назовешь: речь идет о сумме в 267,5 тыс. тенге на душу населения в квартал, что на 26% ниже, чем общий уровень по РК.

Фото: DataHub

"Соответственно, расходы "на красоту" здесь эквивалентны сразу 14% от денежных доходов, тогда как в среднем по стране этот уровень в два раза ниже. Причем заметим, что подобная картина наблюдается довольно стабильно, по крайней мере в последние годы. В I квартале 2025 года жители города также лидировали и по абсолютным тратам на соответствующие цели, и по соотношению этих трат с денежными доходами. То же самое было по итогам полного 2024-го, а в 2020-2023 годах Шымкент хоть и уступал по абсолютным показателям Алматы, но опять же находился на первом месте в РК по соотношению с денежными доходами", – пишут аналитики.

