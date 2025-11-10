#Народный юрист
События

Редкий и опасный "котенок" пришел к людям из леса на востоке Казахстана: ему подарили шанс

детеныш рыси в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 13:17 Фото: Instagram/glpr.semeyormany
Детеныш рыси пришел к людям в области Абай, его нашли в одном из дворов села Жыланды Бескарагайского района, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 ноября рассказали в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы".

"Малыш был один, без матери, поэтому сельчане и государственные инспекторы Жанасемейского филиала резервата "Семей орманы" решили помочь зверьку. Его аккуратно поймали и поместили в клетку, чтобы он не пострадал. Судя по всему, детеныш отстал от матери или с ней что-то случилось. В поисках пищи детеныш пришел в село", – рассказали в РГУ.

Сотрудники резервата приняли решение обратиться к специалистам природоохранных служб. Но, несмотря на вызов, они не смогли приехать сразу. И госинспекторы решили отвезти рысенка в Биологический центр города Семея, где за ним теперь ухаживают специалисты.

"В центре зверьку оказали необходимую помощь, осмотрели ветеринары и поставили на баланс учреждения. Сейчас маленькая рысь чувствует себя хорошо, постепенно привыкает к новым условиям. Подобные случай – редкость. Напоминаем! Если вы заметили дикое животное рядом с селом, не следует пытаться ловить его самостоятельно. Случай в селе Жыланды еще раз показал, как важно сохранять баланс между человеком и природой", – обратились в резервате.

Отмечается, что маленькая рысь получила шанс на жизнь благодаря внимательности и доброте местных жителей и госинспекторов резервата. Возможно, в будущем она сможет вернуться в родную стихию – в лес.

Рысь – род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек. Рыси являются самыми крупными представителями подсемейства малых кошек.

В Казахстане обитает туркестанская рысь, которая внесена в Красную книгу Казахстана (III категория) и является редким подвидом. Этот хищник ведет скрытный ночной образ жизни, и его численность невелика, поэтому чаще всего его удается заснять лишь на фотоловушки.

Это не первый случай, когда детеныш рыси прибивается к людям, – похожий случай произошел в Акмолинской области.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
