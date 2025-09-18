"Все черное, рвотное": вопиющая антисанитария в частном детсаду шокировала шымкентцев

Родители наведались с проверкой в частный ясли-сад в Шымкенте и ужаснулись вопиющей антисанитарии, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все началось с синяков, которые родители стали замечать на телах детей. Взрослые потребовали записи видеокамер. Однако подтверждений, что детей бьют, не нашли. Зато увидели, в каких условиях находятся дети.

"Посмотрите вокруг, тут же полная антисанитария. Куда ни прикоснись, везде пыль, грязь. На кухне вообще ужас, как там можно детям готовить? Все черное, рвотное. Газбаллон стоит. Мы это впервые видим. Еще и кормят как попало". Айгерим Ахметова

Отмечается, что на одних кадрах обедает группа самых маленьких. Часть из них – за столом, а другая – на полу вокруг воспитателя. Женщина кормит малышей из одной тарелки и одной ложки, которую периодически кладет и себе в рот. Шокированные родители ринулись проверять помещения в саду. В итоге нашли грязные тарелки, много пыли, открытые розетки у кроватей. И еще очень запущенную кухню с газовым баллоном.

Как уточняется, теперь дошкольное учреждение проверят на соответствие требованиям санитарным нормам. Однако дирекция заявила, что скоро сама все исправит.

"Мы сделаем ремонт, я уже заказала сайдинг, закупила обои. Сделаем свежий ремонт. В течение двух недель все будет исправлено". Учредитель ясли-сада "Березка" г. Шымкента Гульжамал Тулебекова

Ранее сообщалось, что все детские сады переведут на новую систему финансирования.