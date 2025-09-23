Казахстанцам открыли горячую линию для жалоб на рост цен на говядину

Буквально несколько дней назад, 20 сентября 2025 года, в Министерстве сельского хозяйства Казахстана объяснили рост цен на говядину. Один из любимейших продуктов жителей страны становится дороже в цене день ото дня, сообщает Zakon.kz.

По информации МСХ, себестоимость производства одного килограмма говядины в среднем составляет от 2 800 до 3 100 тенге.

Однако на прилавках магазинов стоимость может быть выше, так как розничная цена зависит не только от затрат на производство и маржи, но и от того, какой именно кусок мяса реализуется.

Впрочем, вопросов у населения меньше не стало. Поэтому сегодня, 23 сентября 2025 года, в Министерстве торговли и интеграции решили запустить горячую линию по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины.

"Линия работает по всей республике и открыта как для граждан, так и для представителей бизнеса". Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

Специалисты подчеркивают, что на горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции.

Контактная информация

Комитет по защите прав потребителей МТИ РК (Астана):

+7 (7172) 74-98-32;

+7 (7172) 75-06-49;

+7 (7172) 74-98-36.

Горячие линии по регионам:

Астана, 8 (7172) 57-64-02,

Алматы, 8 (727) 392-21-54,

Шымкент, 8 (7252) 53-07-06,

область Абай, (7222) 35-37-43,

Акмолинская область, 8 (7162) 50-29-89,

Актюбинская область, 8 (7132) 54-81-26,

Алматинская область, 8 (7272) 72-50-083,

Атырауская область, 8 (7122) 52-03-91,

Западно-Казахстанская область, 8 (7112) 50-00-44,

Жамбылская область, 8 (7262) 54-21-69,

область Жетысу, 8 (7282) 41-56-10,

Карагандинская область, 8 (7212) 21-42-08,

Костанайская область, 8 (7142) 53-46-80,

Кызылординская область, 8 (7242) 71-15-30,

Мангистауская область, 8 (7292) 43-14-34, 8 (7292) 43-01-17,

Павлодарская область, 8 (7182) 55-10-70,

Северо-Казахстанская область, 8 (7152) 46-81-33,

Туркестанская область: Абдусаттаров Нұрдаулет +7 707 111 6501, Әшімханов Асқар +7 771 322 82 82,

область Улытау, 8 (7102) 76-30-10,

Восточно-Казахстанская область, 8 (7232) 26-72-07.

