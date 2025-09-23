#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцам открыли горячую линию для жалоб на рост цен на говядину

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 10:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Буквально несколько дней назад, 20 сентября 2025 года, в Министерстве сельского хозяйства Казахстана объяснили рост цен на говядину. Один из любимейших продуктов жителей страны становится дороже в цене день ото дня, сообщает Zakon.kz.

По информации МСХ, себестоимость производства одного килограмма говядины в среднем составляет от 2 800 до 3 100 тенге.

Однако на прилавках магазинов стоимость может быть выше, так как розничная цена зависит не только от затрат на производство и маржи, но и от того, какой именно кусок мяса реализуется.

Какие сегменты туши не подпадают под госрегулирование цен, рассказали в МСХ

Впрочем, вопросов у населения меньше не стало. Поэтому сегодня, 23 сентября 2025 года, в Министерстве торговли и интеграции решили запустить горячую линию по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины.

"Линия работает по всей республике и открыта как для граждан, так и для представителей бизнеса". Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

Специалисты подчеркивают, что на горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции.

Контактная информация

Комитет по защите прав потребителей МТИ РК (Астана):

  • +7 (7172) 74-98-32;
  • +7 (7172) 75-06-49;
  • +7 (7172) 74-98-36.

Горячие линии по регионам:

  • Астана, 8 (7172) 57-64-02,
  • Алматы, 8 (727) 392-21-54,
  • Шымкент, 8 (7252) 53-07-06,
  • область Абай, (7222) 35-37-43,
  • Акмолинская область, 8 (7162) 50-29-89,
  • Актюбинская область, 8 (7132) 54-81-26,
  • Алматинская область, 8 (7272) 72-50-083,
  • Атырауская область, 8 (7122) 52-03-91,
  • Западно-Казахстанская область, 8 (7112) 50-00-44,
  • Жамбылская область, 8 (7262) 54-21-69,
  • область Жетысу, 8 (7282) 41-56-10,
  • Карагандинская область, 8 (7212) 21-42-08,
  • Костанайская область, 8 (7142) 53-46-80,
  • Кызылординская область, 8 (7242) 71-15-30,
  • Мангистауская область, 8 (7292) 43-14-34, 8 (7292) 43-01-17,
  • Павлодарская область, 8 (7182) 55-10-70,
  • Северо-Казахстанская область, 8 (7152) 46-81-33,
  • Туркестанская область: Абдусаттаров Нұрдаулет +7 707 111 6501, Әшімханов Асқар +7 771 322 82 82,
  • область Улытау, 8 (7102) 76-30-10,
  • Восточно-Казахстанская область, 8 (7232) 26-72-07.

Переходим на вегетарианский беш? Цены на мясо продолжают шокировать казахстанцев

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал, в каких странах мира самая дорогая говядина.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
