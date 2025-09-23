#АЭС в Казахстане
Общество

Четыре брата добились права на наследство после гибели родителей в Шу

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 19:06 Фото: Zakon.kz
В Шу суд обеспечил защиту интересов детей. После трагической смерти родителей право на наследство пришлось доказывать через суд, сообщает Zakon.kz.

В Шуском районном суде рассмотрели дело по иску четырех братьев к акиму города Шу о восстановлении срока принятия наследства. 

Как следует из материалов дела, в 2023 году истцы потеряли обоих родителей в один день в результате дорожно-транспортного происшествия.

"Завещания не оказалось. После смерти родителей открылось наследство, состоящее из движимого и недвижимого имущества. Истцы, являясь наследниками первой очереди, обратились к нотариусу с заявлением о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство. Нотариус отказал им со ссылкой на пропуск шестимесячного срока принятия наследства", – отмечается в информации Шуского районного суда.

Обратившись в суд, братья указали, что пропустили срок в связи с проблемами со здоровьем после потери отца и матери и длительным лечением некоторых из братьев. Во время процесса нотариус оставила решение на усмотрение суда, а представитель акимата полностью признал иск.

"Суд пришел к выводу об уважительности пропуска истцами срока принятия наследства. Учитывая признание иска ответчиком, суд удовлетворил иск братьев. Срок для принятия наследства восстановлен", – отмечается в решении суда, которое еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в области Жетысу воспитанница детского дома через суд добилась положенной ей соцподдержки.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
