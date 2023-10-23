Может ли лишенный родительских прав претендовать на наследство умершего сына

Имеет ли право лицо, лишенное родительских прав, претендовать на доли в наследстве умершего сына? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

"Согласно Гражданскому кодексу не имеют права наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах к моменту открытия наследства", - пояснили в Минюсте.

Этого права также лишены родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), уклонявшиеся от выполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

При этом обстоятельства, служащие основанием для устранения от наследования недостойных наследников, устанавливаются судом.

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