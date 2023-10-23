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Может ли лишенный родительских прав претендовать на наследство умершего сына

Может ли лишенный родительских прав претендовать на наследство умершего сына Фото: unsplash
Имеет ли право лицо, лишенное родительских прав, претендовать на доли в наследстве умершего сына? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции, сообщает Zakon.kz.

"Согласно Гражданскому кодексу не имеют права наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах к моменту открытия наследства", - пояснили в Минюсте.

Этого права также лишены родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), уклонявшиеся от выполнения возложенных на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

При этом обстоятельства, служащие основанием для устранения от наследования недостойных наследников, устанавливаются судом.

Ранее мы рассказали, может ли супруга получить после смерти мужа его зарплату и компенсацию за отпуск.

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