Общество

Казахстанке ампутировали палец после некачественного лечения в медцентре Алматы

В Алматы районным судом №2 Алмалинского района рассмотрено гражданское дело по иску женщины к медицинскому центру о возмещении материального и морального ущерба, сообщает Zakon.kz.
В Алматы районным судом №2 Алмалинского района рассмотрено гражданское дело по иску женщины к медицинскому центру о возмещении материального и морального ущерба, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что женщина обратилась в медцентр для лечения осложнений диабета и оплатила услуги на сумму 420 тыс. тенге.

"Однако оказанная медицинская помощь не привела к улучшению состояния. Более того, болезнь прогрессировала, и (женщине. – Прим. ред.) пришлось обратиться в другую клинику, где врачи, устраняя последствия ранее некачественного лечения, были вынуждены ампутировать палец на правой ноге. Это повлекло для нее физические страдания и серьезный моральный ущерб", – рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда 24 сентября 2025 года.

После этого женщина обратилась в суд с требованием вернуть часть уплаченных средств и компенсировать моральный вред.

"Учитывая признание иска ответчиком и установленные обстоятельства, суд удовлетворил исковые требования... и взыскал с медицинского центра 120 000 тенге материального и 500 000 тенге морального вреда".Пресс-служба Алматинского горсуда

Решение суда вступило в законную силу.

Казахстанец превысил скорость, но оспорил штраф в суде

19 сентября 2025 года стало известно, что поход в стоматологию для жителя Кызылорды оказался весьма неудачным. Вместо лечения ему удалили зуб, а потом и вовсе госпитализировали. Детали озвучили в пресс-службе Кызылординского городского суда.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
