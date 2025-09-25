#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.8
637.84
6.49
Общество

США перестали принимать посылки с товарами из Казахстана: названа причина

флаг США, коробки, посылки, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 09:51 Фото: Instagram/qazpost
Пресс-служба АО "Казпочта" накануне, 24 сентября 2025 года, обратилась к казахстанцам с важной информацией касательно посылок в Соединенные Штаты Америки, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в пресс-службе АО "Казпочта":

"В связи с решением Погранично-таможенной службы США от 26 августа 2025 года временно прекращается прием и доставка посылок, содержащих товары, в адрес получателей в США. Отправка писем и документов продолжается в обычном режиме".

Уточняется, что ограничение введено американской стороной и распространяется на международные почтовые отправления из большинства стран.

"На данный момент только 5 стран из 192 государств – членов Всемирного почтового союза могут осуществлять отправку товарных посылок в США".Пресс-служба АО "Казпочта"

Отмечается, что "Казпочта" ведет переговоры для скорейшего восстановления сервиса.

22 сентября 2025 года стало известно, что алматинца арестовали после получения посылки из США. Подробнее об этом – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Как бороться с осенней аллергией: советы врача
09:41, Сегодня
Как бороться с осенней аллергией: советы врача
Соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов разгромил оппонентов
07:44, Сегодня
Соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов разгромил оппонентов
Чемпион из Казахстана подписал контракт с UFC после яркого нокаута
07:11, Сегодня
Чемпион из Казахстана подписал контракт с UFC после яркого нокаута
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: