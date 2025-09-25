США перестали принимать посылки с товарами из Казахстана: названа причина
Фото: Instagram/qazpost
Пресс-служба АО "Казпочта" накануне, 24 сентября 2025 года, обратилась к казахстанцам с важной информацией касательно посылок в Соединенные Штаты Америки, сообщает Zakon.kz.
Как проинформировали в пресс-службе АО "Казпочта":
"В связи с решением Погранично-таможенной службы США от 26 августа 2025 года временно прекращается прием и доставка посылок, содержащих товары, в адрес получателей в США. Отправка писем и документов продолжается в обычном режиме".
Уточняется, что ограничение введено американской стороной и распространяется на международные почтовые отправления из большинства стран.
"На данный момент только 5 стран из 192 государств – членов Всемирного почтового союза могут осуществлять отправку товарных посылок в США".Пресс-служба АО "Казпочта"
Отмечается, что "Казпочта" ведет переговоры для скорейшего восстановления сервиса.
22 сентября 2025 года стало известно, что алматинца арестовали после получения посылки из США. Подробнее об этом – по ссылке.
