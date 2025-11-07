Акорда опубликовала ролик про визит Токаева в США

Пресс-служба президента Казахстана сегодня, 7 ноября 2025 года, показала интересный ролик из Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

Его опубликовали в Instagram Акорды.

В видео, которое длится около 2 минут, можно увидеть, как прошел визит главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева 5-6 ноября в США: от прилета в Вашингтон, встречи с Дональдом Трампом и до саммита в формате С5+1.

