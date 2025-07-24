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Общество

Казахстанцам напомнили про обязанность, которую нужно соблюдать с 23:00 до 06:00

Казахстанцам напомнили про обязанность, которую нужно соблюдать с 23:00 до 06:00, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 11:16 Фото: polisia.kz
В пресс-службе Департамента полиции Астаны сегодня, 24 июля 2025 года, обратились к гражданам с важным напоминанием касательно поведения в ночное время, сообщает Zakon.kz.

В столичном ДП напомнили:

"Тишина в ночное время (с 23:00 до 06:00) – обязанность каждого. Особенно важно соблюдать эти нормы в многоквартирных домах, чтобы не мешать отдыху окружающих".

Казахстанцев, которые стали свидетелями нарушений, призвали сразу сообщать по номеру 102.

"Все обращения будут рассмотрены. Общественный порядок зависит от каждого. Уважение и гражданская культура – основа комфортной среды", – отметили в пресс-службе ДП Астаны.

Полицейские в столице продолжают ночные рейды по выявлению нарушений тишины. Меры принимаются в целях обеспечения общественного порядка и спокойствия жителей.

С начала года в столице зафиксировано более 25 тыс. случаев нарушения тишины. Большинство из них – по обращениям граждан:

  • Так, в Алматинском районе жители пожаловались на громкую музыку из автомобиля во дворе жилого дома около 01:30 ночи. Прибывшие сотрудники патрульной полиции вынесли предупреждение двум гражданам.
  • В другом случае владелец квартиры продолжал ремонтные работы с использованием дрели после 23:00, несмотря на замечания соседей. По факту нарушений был составлен административный протокол.

Отметим, что за нарушение тишины предусмотрены штрафы. Для физлиц штраф составляет 5 МРП, для субъектов малого предпринимательства – 10 МРП, среднего – 15 МРП и крупного – 50 МРП. Повторное нарушение в течение года удваивает сумму штрафа.

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Отметим, что в Казахстане с 1 января 2025 года увеличился размер МРП – с 3692 до 3932 тенге. В связи с этим выросли размеры штрафов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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