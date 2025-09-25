"Лучший вид из окна": новое видео с МКС впечатлило землян

В 2025 году Всемирный день моря выпадает на 25 сентября. До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на последний четверг сентября. Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев напомнил об этом международном празднике, сообщает Zakon.kz.

Космонавт разместил видео с борта Международной космической станции (МКС). Перед зрителем предстает красочная водная гладь Земли.

Артемьев подчеркивает, что этот праздник, посвященный водной стихии планеты – ее богатству и проблемам охраны морской среды, призван привлечь внимание общественности к вопросам устойчивого развития морей и океанов.

"Именно от состояния водных ресурсов зависит будущее человечества! Для вас от меня в этот день маленький космический подарок – видео водной глади нашей обители с борта Международной космической станции!" Олег Артемьев

Также испытатель предложил угадать подписчикам места, которые он пролетал. Многие предположили, что видят Венесуэлу.

Как мрамор.

Спасибо, что поделились этим.

Моя любимая Венесуэла.

А вы так близко к земле, это на орбите или где? Я себе представляла космос иначе.

До чего же это завораживает.

Хороший вид из окна.

Мир прекрасен, его надо беречь.

Также у пользователей возник вопрос касательно того, можно ли увидеть из космоса автомобили на Земле. Другая подписчица пошутила, что видео является лучшей рекламой iPhone.

