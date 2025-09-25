"Лучший вид из окна": новое видео с МКС впечатлило землян
Космонавт разместил видео с борта Международной космической станции (МКС). Перед зрителем предстает красочная водная гладь Земли.
Артемьев подчеркивает, что этот праздник, посвященный водной стихии планеты – ее богатству и проблемам охраны морской среды, призван привлечь внимание общественности к вопросам устойчивого развития морей и океанов.
"Именно от состояния водных ресурсов зависит будущее человечества! Для вас от меня в этот день маленький космический подарок – видео водной глади нашей обители с борта Международной космической станции!"Олег Артемьев
Также испытатель предложил угадать подписчикам места, которые он пролетал. Многие предположили, что видят Венесуэлу.
- Как мрамор.
- Спасибо, что поделились этим.
- Моя любимая Венесуэла.
- А вы так близко к земле, это на орбите или где? Я себе представляла космос иначе.
- До чего же это завораживает.
- Хороший вид из окна.
- Мир прекрасен, его надо беречь.
Также у пользователей возник вопрос касательно того, можно ли увидеть из космоса автомобили на Земле. Другая подписчица пошутила, что видео является лучшей рекламой iPhone.
