#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
542.8
637.84
6.49
Общество

"Лучший вид из окна": новое видео с МКС впечатлило землян

Всемирный день моря, космонавт, видео, МКС, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 12:45 Фото: pixabay
В 2025 году Всемирный день моря выпадает на 25 сентября. До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату решено было перенести на последний четверг сентября. Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев напомнил об этом международном празднике, сообщает Zakon.kz.

Космонавт разместил видео с борта Международной космической станции (МКС). Перед зрителем предстает красочная водная гладь Земли.

Артемьев подчеркивает, что этот праздник, посвященный водной стихии планеты – ее богатству и проблемам охраны морской среды, призван привлечь внимание общественности к вопросам устойчивого развития морей и океанов.

"Именно от состояния водных ресурсов зависит будущее человечества! Для вас от меня в этот день маленький космический подарок – видео водной глади нашей обители с борта Международной космической станции!"Олег Артемьев

Также испытатель предложил угадать подписчикам места, которые он пролетал. Многие предположили, что видят Венесуэлу.

  • Как мрамор.
  • Спасибо, что поделились этим.
  • Моя любимая Венесуэла.
  • А вы так близко к земле, это на орбите или где? Я себе представляла космос иначе.
  • До чего же это завораживает.
  • Хороший вид из окна.
  • Мир прекрасен, его надо беречь.

Также у пользователей возник вопрос касательно того, можно ли увидеть из космоса автомобили на Земле. Другая подписчица пошутила, что видео является лучшей рекламой iPhone.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 12:45
Спутник с мышами и мухами вернулся на Землю

Немного ранее Артемьев показал Землю в день осеннего равноденствия. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Это Димаш или "Кайрат": казахстанцы гадают о визите Джеки Чана в Алматы
13:35, Сегодня
"Это Димаш или "Кайрат": казахстанцы гадают о визите Джеки Чана в Алматы
"Позор!"и "Казахстанская J.Lo": дуэт Say Mo и Абдуллина расколол Казнет
11:52, Сегодня
"Позор!"и "Казахстанская J.Lo": дуэт Say Mo и Абдуллина расколол Казнет
"Будущая чемпионка мира": 37-летняя певица Рианна родила долгожданную девочку
10:56, Сегодня
"Будущая чемпионка мира": 37-летняя певица Рианна родила долгожданную девочку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: