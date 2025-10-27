#АЭС в Казахстане
Архив новостей
События

Ветер и дождь: опубликован прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 28-30 октября

фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 13:52
"Казгидромет" поделился с Zakon.kz прогнозом погоды в мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – с 28 по 30 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

28 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем +9+11°C.

29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +12+14°C.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +13+15°C.

Прогноз погоды по Алматы

28 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +16+18°C.

29 октября: переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +15+17°C.

30 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +15+17°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

28 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +21+23°C.

29 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +22+24°C.

30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +24+26°C.

Ранее синоптики обратились с предупреждением к жителям Астаны и еще трех городов.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
