Осенние вирусы: как остановить болезнь на старте

Когда лето сдает ключи от города ветру, а деревья устраивают карнавал из желтого, багряного и рыжего, на улицы выходит Он. С ним вся его разношерстная шайка: вирус простуды, леди грипп и мистер ОРВИ. Zakon.kz решил поговорить со специалистами, как обезопасить себя от встречи с ними.

Они приходят не через парадные, а сквозняками. Пробираются в окна, если ты оставил их чуть приоткрытыми, садятся на поручни в автобусах, прячутся в рукавах чужих кашляющих пальто. Звучит как начало новой истории Каневского, но если вдуматься, то так и есть. Вирусов не видно, но они уже здесь. Танцуют на твоем шарфе, прячутся в чашке кофе, затаились в поцелуе на прощание.

Стоп! Вход только по иммунитету

ОРВИ и грипп. Эти заболевания могут поджидать осенью абсолютно каждого. Чтобы обезопасить свой организм, рекомендуют простые меры профилактики.

"Главное – соблюдать режим дня. Чтобы иммунитет не подвел вас в самый ответственный момент, необходим здоровый сон, а это не меньше восьми часов в день. Нелишними в сезон простуд будут и витамины. Правильно подобрать необходимые микроэлементы поможет квалифицированный специалист", – рассказывает ординатор ОАРИТ НИИ кардиологии и внутренних болезней Манас Абдылдаев.

Еще одним "золотым" правилом является гигиена. Нас с детства учили, что перед употреблением пищи необходимо мыть руки. Также нужно тщательно промывать овощи, фрукты и другие продукты.

"Важным аспектом является и правильное питание. Во время всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ организму необходимо сбалансированное питание. В вашем рационе должны присутствовать свежие овощи, фрукты, мясо, рыба и злаки. Но основной мерой профилактики вирусных заболеваний является вакцинация", – поясняет ординатор ОАРИТ НИИ кардиологии и внутренних болезней Манас Абдылдаев.

Мы решили уточнить, какие вирусы стоит ожидать в золотом сезоне года. Нам ответил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан:

"В предстоящий эпидемический сезон ожидается сохранение сезонной активности респираторных вирусов, а также циркуляция вируса гриппа А и В. В настоящее время в Казахстане, как и в мире, установлена циркуляция подварианта Омикрон-XFG.3. Согласно официальным публикациям ВОЗ, циркуляция линии XFG не вызывает дополнительных рисков для здоровья населения по сравнению с другими циркулировавшими потомками Омикрона", – сообщили в ведомстве.

Простые щиты от болезни

Осень – это не только сезон тыквенного латте и теплых носков. Это время, когда иммунитет стоит на страже, как солдат у замка. Он не шумит, не жалуется, просто делает свое дело: круглосуточно патрулирует границы организма, отсекая незваных гостей.

Но с первыми холодами враги становятся активнее, и иммунитет, каким бы крепким он ни был, нуждается в поддержке.

Недостаток сна ослабляет иммунную систему.

Пропуски в питании снижают уровень энергии и устойчивость организма.

Отсутствие физической активности ухудшает общее состояние здоровья.

Нехватка витаминов и нарушение гигиены открывают путь инфекциям.

Грипп или ОРВИ – не безобидная простуда, а серьезное вирусное заболевание, способное вызвать осложнения, особенно у людей из групп риска. Один из наиболее эффективных способов защиты – это вакцинация.

Согласно постановлению правительства РК №612, с 15 сентября начинается вакцинация против гриппа. За счет госбюджета бесплатно прививаются дети из группы риска, дети без попечения родителей, лица с инвалидностью, проживающие в медико-социальных учреждениях, медработники и граждане с высоким риском инфицирования. Остальные могут получить прививку на платной основе.

"Вакцина от гриппа содержит ослабленный или инактивированный вирус, благодаря чему организм вырабатывает иммунитет в течение 14 дней. Вакцинация снижает риск тяжелого течения гриппа и осложнений. Даже в случае заражения после прививки болезнь обычно проходит в легкой форме. Показания и противопоказания определяются врачом". Ординатор ОАРИТ НИИ кардиологии и внутренних болезней Манас Абдылдаев

Как не пустить вирус на порог

Осень – не враг. Это просто время мини-испытаний для организма. И если ты хорошо подготовлен, она станет сезоном силы, устойчивости и спокойствия.

Когда простуда "настигает", многие действуют по привычке, не задумываясь: хватаются за антибиотики, идут на работу с температурой или укутываются в пять слоев шерсти. Кажется, что это помогает… но на деле наоборот. Ошибки в уходе за собой могут стоить более долгого течения болезни и худшего самочувствия.

"Распространенные ошибки при простуде – это в первую очередь самолечение антибиотиками, отказ от больничного, переутепление, недостаток жидкости, отсутствие проветривания. Антибиотики при вирусной инфекции бесполезны и могут навредить. Игнорирование постельного режима и слепая вера в "народные средства" только затягивают выздоровление. Не стоит также недооценивать здоровый образ жизни", – поясняет врач- кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Важно понимать, что вирусы, как маленькие охотники за гостеприимными организмами. И если ты открыл дверь, забыв вымыть руки, или поддался обманчивому "да я только на минутку без куртки", они врываются внутрь и устраивают вечеринку за ваш счет. А лекарства сейчас недешевые, сами все знаете.

Простуда в коллективе

Осень приходит не только на улицы, но и в здания. С ней в офисы заходят кашель, чихание и тревожный аромат аптечных мазей. Вчера коллега просто немного сопливил, а сегодня весь отдел дружно пьет горячее и мечтает о больничном. Закрытые окна, кондиционер без фильтра и геройские попытки работать с температурой. Коктейль, который может уложить целую корпорацию, и это совсем не шутки.

"Когда заболевает коллега, это действительно проблема, особенно если он не ушел лечить простуду на ранней стадии. Именно поэтому иногда болеют целыми коллективами. Если проветривание исключено, стоит хотя бы договориться включать кондиционер, но не забывать: его нужно регулярно чистить, не реже одного раза в месяц, поскольку внутри могут скапливаться вирусы и бактерии. Если кто-то заболел, лучше пусть работает удаленно. Проще увидеть человека через экран, чем заразиться, перенести болезнь с осложнениями, а потом принести инфекцию домой, к детям или пожилым родственникам. Как только почувствовали себя плохо, будьте ответственны: поболейте дома. Коллектив справится и без вас пару дней", – поясняет врач высшей категории Лейла Оспанова.

Меры профилактики: Гигиена рук. Регулярно мыть руки с мылом. Использовать антисептик при отсутствии воды.

Регулярно мыть руки с мылом. Использовать антисептик при отсутствии воды. Чистота на рабочем месте. Протирать клавиатуру, мышь, телефон и другие поверхности. Поддерживать порядок на рабочем столе.

Протирать клавиатуру, мышь, телефон и другие поверхности. Поддерживать порядок на рабочем столе. Проветривание и влажность. Проветривать помещение 3-4 раза в день. Использовать увлажнитель воздуха.

Проветривать помещение 3-4 раза в день. Использовать увлажнитель воздуха. Респираторный этикет. При кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или локтем.

При кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или локтем. Ограничение контактов. Избегать общения с заболевшими, при первых симптомах оставаться дома и обратиться к врачу.

Избегать общения с заболевшими, при первых симптомах оставаться дома и обратиться к врачу. Укрепление иммунитета. Высыпаться, соблюдать режим дня, правильно питаться, принимать витамины. Гулять на свежем воздухе, заниматься спортом. Рассмотреть вакцинацию от гриппа.

Осень испытывает на прочность наш иммунитет, привычки и ответственность. Но у нас есть все, чтобы пройти этот сезон без температуры, таблеток и больничных: знания, профилактика и чуть-чуть здравого смысла. Следите за собой, берегите других, и пусть этой осенью у вас будет только один повод надеть маску… если это маска для сна.