Акимат Астаны обязали предоставить жилье жительнице аварийного дома

Жительница Астаны, проживавшая с двумя несовершеннолетними детьми в аварийном доме, через суд добилась предоставления жилья от столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 августа 2024 года рассказали в Верховном суде (ВС) РК.

"Мать и ее двое несовершеннолетних детей обратились в суд с иском к акимату Астаны, комиссии по реализации проекта реновации жилищного фонда о признании незаконным отказа в предоставлении жилища, понуждении представить жилье по договору найма. СМАС иск удовлетворен. Апелляция решение суда первой инстанции оставила в силе", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Ответчики подали кассационную жалобу в Верховный суд.

"Истец с рождения проживает вместе с родителями в спорной квартире, которая является государственной собственностью. В этом доме ее отец прописан с 1977 года, мать – с 1987 года. В 2023 году домостроение признано аварийным и подлежало принудительному отчуждению. Местными судами правомерно обращено внимание, что женщина с дочерями открыто пользуются спорной квартирой, иного жилья не имеют. Соответственно, по критериям ст. 69 Закона РК "О жилищных отношениях" (закон) считаются нуждающимися". Пресс-служба ВС РК

Одним из доводов ответчиков в отказе предоставить новое жилье является отсутствие у истцов правоустанавливающих документов.

"Однако госорган к ним не предъявлял претензий касательно длительного проживания в спорной квартире. Это обстоятельство следует расценивать как проживание по договору найма с молчаливого согласия собственника. Следовательно, истцы подпадают под условия, перечисленные в ст. 105 закона, для получения жилья из госфонда по договору найма". Пресс-служба ВС РК

Как подчеркнули в Верховном суде, в кассационной инстанции "новых доводов, заслуживающих внимание, в обоснование своих требований ответчиками не приведено".

"Несогласие стороны с выводами суда, соответствующими объективным обстоятельствам дела, не является основанием для отмены оспариваемых судебных актов", – указано в постановлении Судебной коллегии по административным делам (СКАД) ВС РК.

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