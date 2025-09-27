#АЭС в Казахстане
Общество

Жителям Костаная рекомендуют следовать указаниям властей 27 сентября

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 11:47 Фото: Министерство обороны РК
27 сентября 2025 года в Костанае и Костанайской области пройдет антитеррористическое учение. Будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении, сообщает Zakon.kz.

В этой связи Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения.

"Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов".Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Также жителей попросили руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.

Летом 2025 года сообщалось, что в Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГИЛ.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
