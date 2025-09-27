Жителям Костаная рекомендуют следовать указаниям властей 27 сентября
Фото: Министерство обороны РК
27 сентября 2025 года в Костанае и Костанайской области пройдет антитеррористическое учение. Будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении, сообщает Zakon.kz.
В этой связи Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям передвижения автотранспорта и населения.
"Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов".Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Также жителей попросили руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.
Летом 2025 года сообщалось, что в Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГИЛ.
