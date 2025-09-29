#АЭС в Казахстане
Общество

Новые учебники по основным предметам выдали некоторым школьникам: названа причина

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 09:58 Фото: Zakon.kz
С сегодняшнего дня, 29 сентября, в 34 пилотных школах страны стартует апробация учебников на 2026-2027 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве просвещения РК, работу будет курировать Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования.

Апробация охватит учебники для 4-го класса – "Казахский язык", "Русский язык" (для школ с казахским языком обучения), "Математика" (для школ с казахским и русским языком обучения), "Познание мира", "Литературное чтение"; 7-10-х классов – "Всемирная история", "Алгебра", "Қазақ тілі", "Химия", "Биология", "Физика", "География", "Основы права", иностранные языки (английский, немецкий, французский).

"Апробация направлена на выявление сильных и слабых сторон учебников по отдельным предметам, разработанных на основе новой учебной программы, а также на выбор оптимального учебного материала для школ. Это позволит еще до массового внедрения выбрать действительно качественные и эффективные учебники", – подчеркнула директор центра Назира Абдрахманова.

В апробации участвуют не только педагоги, но и школьники. Это даст целостное представление о функциональности и удобстве учебников.

В Минпросвещения напомнили, что экспертиза учебников проходит в пять этапов: научно-педагогическая экспертиза, доработка материалов, апробация в пилотных школах, общественное обсуждение и заключение предметной экспертной комиссии.

Педагоги, желающие стать экспертами, могут подать заявку через анкетирование на сайте bmso.kz.

24 сентября 2025 года сообщалось, что более трех тысяч казахстанских школ проверят на обеспечение качества образовательных услуг.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
