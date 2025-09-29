#АЭС в Казахстане
Общество

Сколько тратят и как долго отдыхают туристы в Казахстане

Каинды, озеро Каинды, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 13:08 Фото: pexels
Исполняющий обязанности председателя правления АО "НК Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы 29 сентября 2025 года на брифинге поделился данными о том, сколько времени в среднем проводят туристы в Казахстане и каковы их расходы во время поездки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, согласно статистике, в Казахстане существует 19 курортных зон.

"Самым популярным является Алматинский горный кластер – Алматы обеспечивает половину всего туристического потока. Затем у нас на втором месте – Щучинско-Боровская курортная зона, на третьем – Мангистау. Эти направления остаются наиболее востребованными. Чаще всего в Казахстан приезжают туристы из России, Китая, Индии и Турции. В среднем они проводят от 2 до 7 дней. На срок от 8 до 18 дней не так много – около 500 тыс. за полгода", – озвучил он. 

Спикер отметил, что средний чек зависит от страны: у туристов из дальнего зарубежья он составляет от 1,2 до 2 тыс. долларов, у деловых и горнолыжных туристов – еще выше. У гостей из ближнего зарубежья расходы ниже – около 800-1000 долларов. В итоге среднее значение составляет примерно 1,5 тыс. долларов.

Ранее стало известно, сколько туристов привлечет матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
