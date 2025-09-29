Какие пособия получают казахстанцы при рождении ребенка

В Казахстане пособия при рождении ребенка делятся на два вида: единовременное государственное пособие и ежемесячные социальные выплаты. Об этом решили напомнить Zakon.kz в филиале Государственной корпорации "Правительство для граждан" по Алматы.

Стоит сразу отметить, что сумма пособий меняется в зависимости от значения месячного расчетного показателя (МРП).

В 2025 году МРП в Казахстане составит 3 932 тенге.

Единовременное государственное пособие предоставляется всем родителям или опекунам: при рождении первого, второго или третьего ребенка выплачивается 38 МРП (149 530 тенге), а при рождении четвертого и последующих детей – 63 МРП (247 716 тенге).

Также специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы получить данные выплаты:

"Необходимо предоставить в Центр обслуживания населения удостоверение личности, свидетельство о рождении ребенка и номер банковского счета. Также услугу можно получить через портал электронного правительства или в проактивном формате – посредством SMS".

Кроме того, для многодетных матерей, а также обладательниц званий "Алтын алқа" и "Күміс алқа" предусмотрены специальные государственные пособия.

16 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом.