#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Общество

Какие пособия получают казахстанцы при рождении ребенка

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 13:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане пособия при рождении ребенка делятся на два вида: единовременное государственное пособие и ежемесячные социальные выплаты. Об этом решили напомнить Zakon.kz в филиале Государственной корпорации "Правительство для граждан" по Алматы.

Стоит сразу отметить, что сумма пособий меняется в зависимости от значения месячного расчетного показателя (МРП).

В 2025 году МРП в Казахстане составит 3 932 тенге.

  • Единовременное государственное пособие предоставляется всем родителям или опекунам: при рождении первого, второго или третьего ребенка выплачивается 38 МРП (149 530 тенге), а при рождении четвертого и последующих детей – 63 МРП (247 716 тенге).
  • Ежемесячные социальные выплаты для неработающих родителей, матери или отцу, назначаются из республиканского бюджета: на первого ребенка выплачивается 5,76 МРП (22 648 тенге), на второго – 6,81 МРП (26 776 тенге), на третьего – 7,85 МРП (30 866 тенге), а на четвертого и каждого последующего – 8,9 МРП (34 995 тенге).
  • Для работающих родителей, матери или отцу, участвующих в системе обязательного социального страхования, предусмотрена социальная выплата по уходу за ребенком. Она составляет 40% от среднего ежемесячного дохода за последние два года и выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет.

Также специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы получить данные выплаты:

"Необходимо предоставить в Центр обслуживания населения удостоверение личности, свидетельство о рождении ребенка и номер банковского счета. Также услугу можно получить через портал электронного правительства или в проактивном формате – посредством SMS".

Кроме того, для многодетных матерей, а также обладательниц званий "Алтын алқа" и "Күміс алқа" предусмотрены специальные государственные пособия.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 13:19
Пособия многодетным семьям в Казахстане: в Минтруда назвали размеры и условия

16 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Пособия многодетным семьям в Казахстане: в Минтруда назвали размеры и условия
09:18, 18 сентября 2025
Пособия многодетным семьям в Казахстане: в Минтруда назвали размеры и условия
Кому и как помогла новая модель соцподдержки в Казахстане
09:33, 16 сентября 2025
Кому и как помогла новая модель соцподдержки в Казахстане
Пенсии, пособия и соцвыплаты: что делать казахстанцам, получившим SMS от 1414
09:29, 05 сентября 2025
Пенсии, пособия и соцвыплаты: что делать казахстанцам, получившим SMS от 1414
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: