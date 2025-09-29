Уголовно наказывать станут в Казахстане за передачу банковской карты

Столичный прокурор Нурислам Балтабеков 29 сентября на брифинге в городском центре коммуникаций Астаны рассказал об основных законодательных нововведениях в сфере борьбы с дропперством, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в Уголовном кодексе страны появилась статья 232-1 "Незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег".

По его словам, диспозиция статьи предусматривает три вида незаконного деяния:

предоставление доступа к своему банковскому счету, либо платежному инструменту, либо идентификационному средству третьему лицу; либо их незаконная передача в пользование третьему лицу за материальное вознаграждение;

осуществление платежей и (или) переводов денег с использованием банковского счета, либо платежного инструмента, либо идентификационного средства в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение;

незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом, либо платежным инструментом, либо идентификационным средством с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег.

"Простыми словами, уголовная ответственность предусмотрена за передачу банковских карт, осуществление платежей и получение доступа к чужим картам с целью осуществления незаконных платежей. Состав преступления формальный, то есть в случае установления факта передачи карты, осуществления переводов с целью обогащения, вне зависимости от наличия ущерба, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности", – отметил Балтабеков.

При этом есть отягчающие обстоятельства, которые зависят от суммы полученного либо обещанного вознаграждения: значительный размер – 200 МРП и крупный размер – это 500 МРП.

Санкция статьи начинается от штрафа в размере 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 50 суток и заканчивается ограничением либо лишением свободы сроком до 7 лет с обязательной конфискацией имущества.

"В то же время лицо, впервые совершившее такое правонарушение, если добровольно заявит об этом, активно способствует раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного уголовного правонарушения", – добавил прокурор.

В июле 2025 года были утверждены правила противодействия дропперству для банков.