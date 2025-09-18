#АЭС в Казахстане
Происшествия

Разлучили с братом-близнецом: 19-летнего солдата нашли повешенным в части

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 12:24 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
19-летнего солдата-срочника нашли повешенным в военной части в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

О трагедии 17 сентября 2025 года рассказала двоюродная сестра парня.

"Осенью прошлого года в армию пошел мой братишка Шынарбек Даниял Талғатұлы. Весной за ним пошел и его брат-близнец Шынарбек Дінмұхамед Талғатұлы, чтобы вместе отдать долг Родине (Отар). Они служили рядом, но после присяги Дінмұхамеда перевели в Матібұлак, воинская часть 01098, и разлучили с братом, хотя близнецов нельзя разлучать. Именно там и произошло трагическое событие. Сегодня сообщили, что Шынарбек Дінмұхамед Талғатұлы повесился. 29 августа ему исполнилось всего 19 лет. Трудолюбивый, добрый, с мечтами о будущем… Мы убиты горем и не можем поверить, что его уход объясняют как суицид", – написала в Instagram Енлик Калтаева.

Семья солдата просит президента взять это дело под личный контроль.

В пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС) страны прокомментировали произошедшее.

"17 сентября текущего года военнослужащий срочной службы одной из воинских частей Гвардейского гарнизона совершил суицид путем повешения. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. По поручению главнокомандующего Сухопутными войсками направлена специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Командование Сухопутных войск ВС РК выражает глубокое соболезнование родным и близким военнослужащего, им будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

6 сентября стало известно, что в Шымкенте ученик девятого класса повесился в сарае родительского дома.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
