Общество

"Кайрат" – чемпион: индийские дети поддержали казахстанских футболистов

&quot;Кайрат&quot; – чемпион&quot;: индийские дети поддержали казахстанских футболистов, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 23:34 Фото: из личного архива Бахадира Расулова
Казахстанский путешественник Бахадир Расулов показал, что за футбольный клуб "Кайрат" болеют не только соотечественники, но и даже в глубинке Индии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский путешественник Бахадир Расулов продолжает колесить по миру и признается, что даже на другой точке планеты идет обсуждение предстоящего громкого матча "Кайрат" – "Реал Мадрид". В качестве доказательства он выложил видео, сделанное в одной из горных деревень штата Одиша Индии. Где дети скандируют: "Кайрат – чемпион".

"В юности, когда жил в Алматы, болел и ходил почти на все домашние матчи "Кайрата". "Реал Мадрид" не люблю, так как болею за "Баварию" с 1999 года. Конечно, в этой встрече поддерживаю соотечественников. В Индии увидел, что дети хорошо повторяют слова на казахском и решил, что надо поддержать наш "Кайрат".Бахадир Расулов

Бахадир Расулов добавил, что в настоящее время учит индийских детей казахским словам, и у них отлично складывается обучение.

Ранее Zakon.kz писал, как казахстанец Бахадир Расулов объездил больше 70 стран в поисках приключений. Он придерживается принципа: жизнь без сожалений. И старается каждый свой день сделать увлекательным и запоминающимся, а в этом ему помогают путешествия.

В районе Центрального стадиона, где завтра, 30 сентября 2025 года, состоится долгожданный матч между "Реал Мадридом" и "Кайратом", бурлит жизнь. Корреспондент Zakon.kz прогулялся вдоль ограждений и по периметру арены и узнал подробности предстоящего матча.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
