Общество

Состояние машин в Алматы вызвало у полиции сомнения в качестве техосмотра: будут приняты меры

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:24 Фото: pexels
В Алматы полиция усилила борьбу с фактами формального и недостоверного проведения техосмотра транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 30 сентября рассказали, что во время надзора за дорожным движением зафиксировали случаи, вызывающие обеспокоенность по поводу качества и достоверности проводимых работ, по оценке состояния транспортных средств (техосмотр).

"Безопасность дорожного движения начинается с технически исправного автомобиля. Формальный подход к осмотру неприемлем. Мы действуем в рамках закона и будем добиваться того, чтобы каждая машина, выезжающая на улицы города, соответствовала требованиям безопасности", – подчеркнул начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

В сентябре 2025-го полиция Алматы прошла с рейдами у автовокзала "Сайран", чтобы проверить качество пассажирских перевозок.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
