Столичная полиция напомнила о необходимости "переобуться"

Департамент полиции Астаны обратился к жителям и гостям столицы, чтобы напомнить о необходимости поменять колеса транспортного средства на зимние, сообщает Zakon.kz.

В связи с приближением холодов столичный департамент полиции напоминает водителям о своевременной сезонной подготовке транспортных средств к эксплуатации в зимний период.

"В соответствии с требованиями пункта 5.5 раздела 5 приложения 8 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) в зимний период – декабрь, январь, февраль – автомобили должны быть укомплектованы зимними шинами. При этом региональные органы государств – участников Таможенного союза вправе устанавливать более ранние сроки перехода на зимнюю резину с учетом климатических условий. В столице, как правило, понижение температуры происходит раньше календарной зимы, и необходимость смены шин возникает до наступления декабря", – обратились к горожанам в полиции.

Важно понимать: при снижении температуры эксплуатационные свойства летней резины значительно ухудшаются, что напрямую влияет на управляемость и тормозной путь автомобиля. Заблаговременная замена шин и общая подготовка машины к погодным условиям – залог безопасности и комфорта всех участников дорожного движения.

"Настоятельно рекомендуем водителям не откладывать сезонную замену шин и заранее подготовиться к эксплуатации автомобиля в зимний период", – заключили в ДП.

