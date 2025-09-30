#АЭС в Казахстане
Общество

Сотрудник банка помогал мошенникам: ущерб в 155 млн тенге и конфискация базы отдыха, земли в Астане

Банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 10:21 Фото: unsplash
В Астане вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершенных группой лиц. В Агентстве РК по финансовому мониторингу 30 сентября 2025 года уточнили, что расследование проведено Департаментом АФМ по Астане, сообщает Zakon.kz.

Следствием установлено, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

"С целью получения финансирования она совместно с сообщницами предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчеты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости".Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, в дальнейшем, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили еще один кредит – на сумму 155 млн тенге – на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжелом состоянии здоровья.

"Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у нее доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась. Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии уже после смерти женщины организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом".Пресс-служба АФМ РК

Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации.

"Общий ущерб, причиненный банку, составил 155 млн тенге. Судом они признаны виновными и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в столице".Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

Ранее в АФМ заявили, что в Казахстане накрыли криптообменник с оборотом на 224 млн долларов.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
