"Хотел изнасиловать": в МВД прокомментировали попытку мужчины увести ребенка в Атырау

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 1 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал случай в Атырау, когда 38-летний мужчина пытался увести 8-летнюю девочку, передает корреспондент Zakon.kz.

Об инциденте стало известно вчера, 30 сентября.

"В настоящее время в Атырауской области по случаю, когда мужчина увел ребенка, возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу, проводятся необходимые следственные действия. Это по уводу ребенка с намерением совершить насильственные действия сексуального характера", – сказал Адилов.

Также он прокомментировал другой случай в Атырау, когда 21-летний мужчина напал на ребенка на детской площадке и начал избивать его кулаками. Мотивы преступления полицейский пока назвать не смог.

"Мы зарегистрировали уголовное дело по статье 108, сейчас проводим следственные действия. Все обстоятельства уголовного дела мы выясняем по ходу. Мы еще дополнительно дадим информацию по этому делу. По окончании следственных действий мы сформируем квалификацию деяния", – добавил Адилов.

21 сентября 2025 года в Атырау избили студентку.