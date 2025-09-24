20 тыс. мест на миллион желающих: казахстанцам ответили на претензии по билетам на матч "Кайрат" – "Реал"

23 сентября 2025 года билеты на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид", который должен состояться 30 сентября, были моментально раскуплены. К сожалению, не все смогли приобрести их. Администрация сайта, которая занималась продажей билетов, выступила с обращением, сообщает Zakon.kz.

В заявлении за 24 сентября сказано, что, конечно же, все понимают, что миллионы фанатов мечтали увидеть мировых звезд на поле Центрального стадиона Алматы.





"В пиковый момент на платформе находилось более 1 миллиона пользователей одновременно. При этом вместимость стадиона ограничена чуть более 20 тысячами мест. Это объективная реальность: удовлетворить все запросы невозможно физически", – объясняет Азамат Атагелді, директор по коммуникациям Freedom Ticketon.

По его словам, был сделан акцент на честность процесса.

Ограничение "один билет на один ИИН" при лимите не более двух билетов в одни руки введено для защиты настоящих болельщиков и противодействия перекупщикам.

"Мы понимаем вопросы пользователей о "зависшей" или "обнулявшейся" очереди. Разъясняем: продажи начались строго в 17:00, и система работала в штатном режиме. Те, кто заходил раньше, сталкивались с автоматическим обновлением сессии. Это техническая мера, которая предотвращает хаотичный ажиотаж и попытки манипуляций со стороны перекупщиков". Азамат Атагелді

Примечательно, что в социальных сетях можно встретить тех, кто, не стесняясь, предлагает купить билеты, оставляя сотовые номера.

Матч между футбольными клубами "Кайрат" и "Реал Мадрид" пройдет 30 сентября 2025 года в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.