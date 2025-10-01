#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстан и Туркменистан начнут обмениваться специалистами по борьбе с преступностью

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 13:04 Фото: pexels
Мажилис 1 октября 2025 года ратифицировал соглашение между Казахстаном и Туркменистаном о сотрудничестве в борьбе с преступностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что документ был подписан 10 октября 2024 года в Ашхабаде.

"Соглашение предусматривает правовую основу для сотрудничества по 14 видам преступлений, в том числе, организованная преступность, террористические, экономические преступления, незаконный оборот наркотических средств, преступления против собственности и другие. По взаимному согласию стороны также сотрудничают по борьбе с любыми другими преступлениями", – говорится в заключении к закону.

Также документом определены формы сотрудничества. Это исполнение запросов компетентных органов по обнаружению, задержанию, аресту или предоставлению информации о лицах, подлежащих розыску, обмен оперативно-справочной, криминалистической и архивной информацией, обмен опытом в области предупреждения и борьбы с преступностью, обмен специалистами, а также результатами научных исследований и другие.

В сентябре Мажилис ратифицировал соглашение с Марокко о выдаче преступников.

Азамат Сыздыкбаев
