Казахстан и Туркменистан начнут обмениваться специалистами по борьбе с преступностью

Мажилис 1 октября 2025 года ратифицировал соглашение между Казахстаном и Туркменистаном о сотрудничестве в борьбе с преступностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что документ был подписан 10 октября 2024 года в Ашхабаде.

"Соглашение предусматривает правовую основу для сотрудничества по 14 видам преступлений, в том числе, организованная преступность, террористические, экономические преступления, незаконный оборот наркотических средств, преступления против собственности и другие. По взаимному согласию стороны также сотрудничают по борьбе с любыми другими преступлениями", – говорится в заключении к закону.

Также документом определены формы сотрудничества. Это исполнение запросов компетентных органов по обнаружению, задержанию, аресту или предоставлению информации о лицах, подлежащих розыску, обмен оперативно-справочной, криминалистической и архивной информацией, обмен опытом в области предупреждения и борьбы с преступностью, обмен специалистами, а также результатами научных исследований и другие.

В сентябре Мажилис ратифицировал соглашение с Марокко о выдаче преступников.