#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Общество

Депутаты требуют навести порядок в "нерегулируемых" услугах монополистов

Документы, госпошлина, государственная пошлина, госпошлины, государственные пошлины, тариф ЦОН, тарифы ЦОН, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 13:12 Фото: Zakon.kz
Мажилисмен Елнур Бейсенбаев 1 октября 2025 года в Мажилисе озвучил в своем депутатском запросе, что монополисты стремятся сохранить высокий уровень изношенности инфраструктуры, поскольку масштабное обновление сократит необходимость в частых ремонтах и уменьшит их доходы, передает Zakon.kz.

Он напомнил, что глава государства поручил правительству системно заниматься вопросами ценообразования и тарифов субъектов естественных монополистов, подчеркнув необходимость перехода к политике "Тариф в обмен на инвестиции", где весомую часть инвестиций собственник вносит из своих средств.

"Во исполнение данного поручения правительство объявило о реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального сектора с масштабными инвестициями более 13 трлн тенге. Однако одновременно было заявлено о сдерживании тарифов в рамках антиинфляционной политики. Такое противоречие вызывает серьезные вопросы касательно прозрачности и эффективности этих инициатив. Это также создает риски покрытия монополистами инвестиционных расходов за счет нерегулируемых видов деятельности, а не собственных средств, как того требует поручение главы государства", – дополнил депутат. 

По его словам, свидетельством тому служит то, что субъекты естественных монополий теряют интерес к участию в нацпроекте, поскольку их основной доход формируется не за счет прибыли в регулируемом тарифе, а за счет регулярных "капитальных ремонтов" через аффилированные компании.

"Тем самым субъекты естественных монополий стремятся сохранить высокий уровень изношенности инфраструктуры, поскольку масштабное обновление сократит необходимость в частых ремонтах и уменьшит их доходы. Снятие в 2017 году запрета на нерегулируемую деятельность привело к дроблению услуг и созданию более 750 видов таких работ, ставших инструментом необоснованного завышения цен", – озвучил Елнур Бейсенбаев. 

Он привел в пример, что в Астане стоимость опрессовки систем теплоснабжения выросла на 100% с 2019 по 2023 год, с 481 до 1033 тенге за метр.

"В Кызылорде цена подключения к электричеству увеличилась на 52%. В Кокшетау стоимость подключения к водоснабжению выросла на 68%. Ежегодный средний рост цен на такие услуги по стране достигает 50%, что существенно превышает общий уровень инфляции. Кроме того, монополисты злоупотребляют положением, создавая искусственные барьеры для субъектов малого и среднего бизнеса и отказывая им в доступе к инфраструктуре под надуманными предлогами", – сказал мажилисмен. 

Он подчеркнул, что, несмотря на поручение главы государства "не оставлять потребителей один на один с монополистами", наблюдается протекционизм со стороны Комитета по регулированию естественных монополий.

"Блокирование любых инициатив по наведению порядка в этой сфере вызывает обоснованное предположение о лоббировании интересов монополий. На основании вышеизложенного совместно с Мажилисом необходимо настоятельно проработать законодательное введение контроля и регулирования за иными видами деятельности субъектов естественных монополий для защиты потребителей и обеспечения прозрачности инвестиций. Дополнительные примеры по национальным компаниям, которые препятствуют развитию реальной конкуренции, будут переданы отдельно", – заявил Елнур Бейсенбаев. 

Ранее Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Алматинской области могут построить две АЭС.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:50, 01 сентября 2023
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Послание Главы государства народу Казахстана (г. Нур-Султан, 2 сентября 2019 года)
19:33, 02 сентября 2019
Послание Главы государства народу Казахстана (г. Нур-Султан, 2 сентября 2019 года)
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: