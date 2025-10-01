Депутаты требуют навести порядок в "нерегулируемых" услугах монополистов

Мажилисмен Елнур Бейсенбаев 1 октября 2025 года в Мажилисе озвучил в своем депутатском запросе, что монополисты стремятся сохранить высокий уровень изношенности инфраструктуры, поскольку масштабное обновление сократит необходимость в частых ремонтах и уменьшит их доходы, передает Zakon.kz.

Он напомнил, что глава государства поручил правительству системно заниматься вопросами ценообразования и тарифов субъектов естественных монополистов, подчеркнув необходимость перехода к политике "Тариф в обмен на инвестиции", где весомую часть инвестиций собственник вносит из своих средств.



"Во исполнение данного поручения правительство объявило о реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального сектора с масштабными инвестициями более 13 трлн тенге. Однако одновременно было заявлено о сдерживании тарифов в рамках антиинфляционной политики. Такое противоречие вызывает серьезные вопросы касательно прозрачности и эффективности этих инициатив. Это также создает риски покрытия монополистами инвестиционных расходов за счет нерегулируемых видов деятельности, а не собственных средств, как того требует поручение главы государства", – дополнил депутат.

По его словам, свидетельством тому служит то, что субъекты естественных монополий теряют интерес к участию в нацпроекте, поскольку их основной доход формируется не за счет прибыли в регулируемом тарифе, а за счет регулярных "капитальных ремонтов" через аффилированные компании.



"Тем самым субъекты естественных монополий стремятся сохранить высокий уровень изношенности инфраструктуры, поскольку масштабное обновление сократит необходимость в частых ремонтах и уменьшит их доходы. Снятие в 2017 году запрета на нерегулируемую деятельность привело к дроблению услуг и созданию более 750 видов таких работ, ставших инструментом необоснованного завышения цен", – озвучил Елнур Бейсенбаев.

Он привел в пример, что в Астане стоимость опрессовки систем теплоснабжения выросла на 100% с 2019 по 2023 год, с 481 до 1033 тенге за метр.

"В Кызылорде цена подключения к электричеству увеличилась на 52%. В Кокшетау стоимость подключения к водоснабжению выросла на 68%. Ежегодный средний рост цен на такие услуги по стране достигает 50%, что существенно превышает общий уровень инфляции. Кроме того, монополисты злоупотребляют положением, создавая искусственные барьеры для субъектов малого и среднего бизнеса и отказывая им в доступе к инфраструктуре под надуманными предлогами", – сказал мажилисмен.

Он подчеркнул, что, несмотря на поручение главы государства "не оставлять потребителей один на один с монополистами", наблюдается протекционизм со стороны Комитета по регулированию естественных монополий.



"Блокирование любых инициатив по наведению порядка в этой сфере вызывает обоснованное предположение о лоббировании интересов монополий. На основании вышеизложенного совместно с Мажилисом необходимо настоятельно проработать законодательное введение контроля и регулирования за иными видами деятельности субъектов естественных монополий для защиты потребителей и обеспечения прозрачности инвестиций. Дополнительные примеры по национальным компаниям, которые препятствуют развитию реальной конкуренции, будут переданы отдельно", – заявил Елнур Бейсенбаев.

