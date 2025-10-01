#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Общество

Депутат требует проверить сотрудников банков на причастность к преступным схемам

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 13:41 Фото: pexels
Мажилисмен Асхат Рахимжанов 1 октября 2025 года в своем депутатском запросе предложил закрепить обязательную процедуру немедленного списания мошеннических кредитов, оформленных без ведома и согласия граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что в Казахстане действует организованная преступная группа, системно оформляющая мошеннические кредиты на граждан.

"Масштабы этой проблемы приобретают массовый характер, о чем свидетельствуют многочисленные обращения в мой адрес и в адрес партии. Особую тревогу вызывает то, что данные преступления совершаются внутри страны при непосредственном участии сотрудников банков второго уровня. По свидетельствам потерпевших, кредиты оформляются на основании поддельных либо недействительных доверенностей, зачастую задним числом или вовсе без них, а также без биометрической идентификации и согласия граждан", – озвучил мажилисмен.

Он рассказал, что к нему обращались жители Восточно-Казахстанской области, пострадавшие от действий этой схемы.

"По их словам, звонки поступали от неизвестных лиц, которые направляли их в конкретные отделения и к определенным менеджерам. Именно там на граждан и их родственников оформлялись фиктивные кредиты. У партии имеются списки таких сотрудников, которые мы предоставим правоохранительным органам. Возникает закономерный вопрос: понимают ли финансовые организации масштабы угрозы и осознают ли, что действия их работников подрывают доверие граждан к банковской системе и государственным институтам?" – сказал Рахимжанов.

Депутат просит Министерство внутренних дел провести всестороннюю проверку деятельности менеджеров банков второго уровня, дать правовую оценку фактам оформления кредитов по поддельным доверенностям, а также представить депутатскому корпусу алгоритмы выявления подобных преступлений.

"Со своей стороны мы предоставим имеющийся у нас полный список недобросовестных сотрудников и будем взаимодействовать с органами в рамках расследования, в том числе по Восточно-Казахстанской области. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в рамках своей компетенции (должно. – Прим. ред.) проработать совместно с банками усиление мер безопасности потребителей финансовых услуг и потребовать от финансовых организаций внедрения действенных механизмов проверки подлинности доверенностей, а также обеспечить контроль обязательной биометрической идентификации клиентов и выработать порядок реагирования при выявлении сомнительных операций", – озвучил он.

Также депутат просит правительство выработать комплекс мер по закреплению обязательной процедуры незамедлительного списания мошеннических кредитов, оформленных без ведома и согласия граждан.

Другой депутат Мажилиса – Олжас Нуралдинов – в своем депзапросе потребовал пересмотреть правила проведения государственных закупок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Депутат предлагает списывать кредиты, оформленные с помощью махинаций с ЭЦП
13:38, 02 апреля 2025
Депутат предлагает списывать кредиты, оформленные с помощью махинаций с ЭЦП
"Постоял 5 минут – оплатил за час": депутаты требуют изменить правила парковки в Астане
14:06, Сегодня
"Постоял 5 минут – оплатил за час": депутаты требуют изменить правила парковки в Астане
Тело женщины и полицейский без сознания в опорном пункте – комментарий МВД
13:44, Сегодня
Тело женщины и полицейский без сознания в опорном пункте – комментарий МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: