Депутат требует проверить сотрудников банков на причастность к преступным схемам

Мажилисмен Асхат Рахимжанов 1 октября 2025 года в своем депутатском запросе предложил закрепить обязательную процедуру немедленного списания мошеннических кредитов, оформленных без ведома и согласия граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что в Казахстане действует организованная преступная группа, системно оформляющая мошеннические кредиты на граждан.

"Масштабы этой проблемы приобретают массовый характер, о чем свидетельствуют многочисленные обращения в мой адрес и в адрес партии. Особую тревогу вызывает то, что данные преступления совершаются внутри страны при непосредственном участии сотрудников банков второго уровня. По свидетельствам потерпевших, кредиты оформляются на основании поддельных либо недействительных доверенностей, зачастую задним числом или вовсе без них, а также без биометрической идентификации и согласия граждан", – озвучил мажилисмен.

Он рассказал, что к нему обращались жители Восточно-Казахстанской области, пострадавшие от действий этой схемы.

"По их словам, звонки поступали от неизвестных лиц, которые направляли их в конкретные отделения и к определенным менеджерам. Именно там на граждан и их родственников оформлялись фиктивные кредиты. У партии имеются списки таких сотрудников, которые мы предоставим правоохранительным органам. Возникает закономерный вопрос: понимают ли финансовые организации масштабы угрозы и осознают ли, что действия их работников подрывают доверие граждан к банковской системе и государственным институтам?" – сказал Рахимжанов.

Депутат просит Министерство внутренних дел провести всестороннюю проверку деятельности менеджеров банков второго уровня, дать правовую оценку фактам оформления кредитов по поддельным доверенностям, а также представить депутатскому корпусу алгоритмы выявления подобных преступлений.

"Со своей стороны мы предоставим имеющийся у нас полный список недобросовестных сотрудников и будем взаимодействовать с органами в рамках расследования, в том числе по Восточно-Казахстанской области. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в рамках своей компетенции (должно. – Прим. ред.) проработать совместно с банками усиление мер безопасности потребителей финансовых услуг и потребовать от финансовых организаций внедрения действенных механизмов проверки подлинности доверенностей, а также обеспечить контроль обязательной биометрической идентификации клиентов и выработать порядок реагирования при выявлении сомнительных операций", – озвучил он.

Также депутат просит правительство выработать комплекс мер по закреплению обязательной процедуры незамедлительного списания мошеннических кредитов, оформленных без ведома и согласия граждан.

