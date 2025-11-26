Смерть женщины в опорном пункте: полицейскому из Караганды присвоили новый статус

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 26 ноября 2025 года озвучил, что полицейскому из опорного пункта, где он был обнаружен рядом с телом женщины, присвоили статус свидетеля с правом на защиту, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что по делу об инциденте в опорном пункте в Караганде расследование продолжается, его ведет Департамент собственной безопасности.

"Как вы знаете, по уголовному делу назначен ряд комплексных судебно-медицинских экспертиз, и по их завершении мы, как и обещали ранее, дадим полную информацию о результатах расследования и о предварительных причинах смерти женщины, находившейся в опорном пункте. Дополнительно проводятся следственные действия по данному уголовному делу. В настоящее время у (полицейского. – Прим. ред.) статус свидетеля, имеющего право на защиту. Ведется сбор необходимых доказательств по делу, и при наличии оснований для изменения его статуса это будет осуществлено через органы прокуратуры в рамках презумпционной модели уголовного процесса", – озвучил Санжар Адилов.

Также он рассказал, что в отношении него мера пресечения в виде подписки о невыезде не избиралась.

История получила огласку, когда вечером 30 сентября старший участковый инспектор полиции пришел на работу в опорный пункт полиции и обнаружил обнаженную девушку, которая лежала на диване без признаков жизни. Его коллега – майор полиции – лежал за рабочим столом в другой комнате.

6 октября 2025 года стало известно, что полицейский из опорного пункта Караганды пошел на поправку.