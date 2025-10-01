#АЭС в Казахстане
Общество

"Постоял 5 минут – оплатил за час": депутаты требуют изменить правила парковки в Астане

Парковка в Астане, парковки в Астане, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 14:06 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Мажилисмен Асылбек Нуралин 1 октября 2025 года на пленарном заседании палаты в своем депутатском запросе поднял проблему парковок в Астане, отметив рост числа жалоб горожан на непрозрачные тарифы, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что к середине 2025 года в Астане насчитывалось около 460 тыс. автомобилей. Это на 14,8% больше, чем ранее. Ежедневно в столицу дополнительно въезжает до 30 тыс. машин, что создает критическую нагрузку на транспортную инфраструктуру.

"Несмотря на пересмотр графика работы госорганизаций по депутатскому запросу, горожане все чаще жалуются на проблемы с парковкой и ее оплатой. На практике сохраняются проблемы с обязательной оплатой за один час даже при кратковременной остановке, без возврата средств за неиспользованное время. Также есть разнобой тарифов по зонам и отсутствие единой системы оплаты, и штраф в размере 5 тыс. тенге в аэропорту Астаны за превышение 15-минутного бесплатного лимита", – озвучил

Он отметил, что деятельность операторов парковок сводится преимущественно к сбору платежей, что вызывает вопросы о соблюдении баланса интересов государства и граждан, а также о реализации конституционного права на свободное пользование дорогами и городской инфраструктурой.

В связи с этим депутат предлагает внедрить фотовидеофиксацию с автоматическим возвратом средств за неиспользованное время, обеспечить прозрачность поступлений от парковок и штрафов, а также доработать мобильное приложение с функцией возврата и интеграцией с системой фиксации.

C 15 сентября 2025 года в Астане столичные организации начали работать по новому графику. Такое решение было принято, чтобы разгрузить дороги в часы пик.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
