На 87 млн тенге оштрафовали казахстанцев за нарушение противопожарных требований
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК 1 октября 2025 года рассказал, за счет чего снижается количество пожаров в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Ерлан Турегелдиев заявил, что в этом году значительно сокращено количество пожаров, вызванных человеческим фактором.
"Более 60% лесных пожаров вызваны природными явлениями, грозовыми разрядами, а более 20% – результат деятельности человека. Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 572 лесных пожара на площади 61,8 тыс. га; 44 степных пожара и 2398 загораний на площади 77 тыс. га", – отметил он.
По его словам, в лесостепных массивах страны силами МЧС, полиции и лесных хозяйств проведено более 16 тысяч рейдов и патрулирований.
"По итогам этих мероприятий к административной ответственности привлечено свыше 4600 нарушителей, сумма штрафов превысила 87,5 млн тенге", – резюмировал спикер.
