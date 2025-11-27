#АЭС в Казахстане
Общество

Чашка кофе: цену спасения жизни назвали в МЧС

СЦК, брифинг , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 15:11 Фото: Youtube.com/@ortcomkz
Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК 27 ноября 2025 года озвучил, что цена устройства, способного спасти жизнь при пожаре, сопоставима с чашкой кофе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что приказом министра ЧС в июне в правила пожарной безопасности внесены изменения, дополненные требованием об установке пожарных извещателей.

"То есть этот датчик на известных маркетплейсах стоит 2 500 тенге – это чашка кофе, две пачки сигарет. Это простейшее устройство, которое позволяет предотвратить возгорание. К примеру, вот этот датчик угарного газа. Он работает от трех батареек. Вставляются три батарейки, здесь тестовая кнопка, которая показывает, что батарейки исправны. В комплект к самому датчику идет саморез. На трех саморезах он закрепляется на верхнем уровне комнаты во всех жилых помещениях. Соответственно, при опасной концентрации угарного газа он будет сигнализировать", – заявил Ерлан Турегелдиев.

С его слов, когда опасная концентрация газа, датчик подает непрерывный пронзительный сигнал.

"Даже если человек находится в спящем состоянии, он проснется. Такие датчики бывают пожарные, реагирующие на дым, их можно устанавливать в комнатах и коридорах. Есть датчики на угарный газ – различных видов. Их стоимость, как я говорил, на известном маркетплейсе – две с половиной тысячи тенге. Минимальная сумма, которая, по сути, равна цене жизни. К примеру, в прошлом году срабатывание 13 таких датчиков позволило предотвратить гибель 36 человек. В этом году установка датчиков продолжается. Тем более что в правилах пожарной безопасности эта норма закреплена – это обязанность каждого гражданина, каждого домовладельца устанавливать такие устройства. Поэтому, обращаясь ко всем гражданам, я призываю устанавливать в индивидуальных жилых домах такие датчики, особенно в домах с печным отоплением и газовым оборудованием. Это то, что спасет жизнь вам и вашим близким", – продолжил он.

18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
