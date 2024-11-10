Телефон в пачке салфеток пытались передать в СИЗО Актау

В следственный изолятор Мангистауской области пытались пронести телефон и две SIM-карты, спрятанные в пачке влажных салфеток, сообщает Zakon.kz.

Запрещенные предметы, которые предназначались одному из подследственных, обнаружили во время проверки передачи.

"Нарушитель привлечен к ответственности в соответствии со статьей 481 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Материал по данному факту направлен в специализированный межрайонный административный суд города Актау для дальнейшего рассмотрения", – рассказали в пресс-службе Департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области.

Ранее алматинец пытался передать осужденному другу конфеты с наркотиками. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка либо пересылка наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта, совершенные в значительном размере".