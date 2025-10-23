Мясо, молоко и овощи по низким ценам: где и когда в Алматы пройдет большая ярмарка
Как сообщили 23 октября в акимате, на ярмарке алматинцы и гости города смогут приобрести свежие продукты по сниженным ценам – без посредников, напрямую от фермеров и сельхозпредприятий из 15 районов четырех регионов страны.
Торговые ряды развернутся на улице Казыбек би – от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова. Работать ярмарка будет ежедневно с 8:00 до 17:00.
Посетителям предложат более 50 видов товаров, включая мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, крупы, муку, растительные и животные масла, а также колбасы и другие продукты. Общий объем продукции составит около 400 тонн, из которых 120 тонн – мясная, 100 тонн – овощи и фрукты, 50 тонн – молочные изделия и 130 тонн – прочие товары.
