Общество

Мясо, молоко и овощи по низким ценам: где и когда в Алматы пройдет большая ярмарка

Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 23:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 25 по 27 октября в Алматы состоится расширенная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к 35-летию Дня Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 23 октября в акимате, на ярмарке алматинцы и гости города смогут приобрести свежие продукты по сниженным ценам – без посредников, напрямую от фермеров и сельхозпредприятий из 15 районов четырех регионов страны.

Торговые ряды развернутся на улице Казыбек би – от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова. Работать ярмарка будет ежедневно с 8:00 до 17:00.

Посетителям предложат более 50 видов товаров, включая мясо, молочные продукты, овощи, фрукты, крупы, муку, растительные и животные масла, а также колбасы и другие продукты. Общий объем продукции составит около 400 тонн, из которых 120 тонн – мясная, 100 тонн – овощи и фрукты, 50 тонн – молочные изделия и 130 тонн – прочие товары.

А ранее стало известно, что легендарный "Медеу" готовится к масштабной перезагрузке.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
