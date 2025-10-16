#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Общество

Как еще могли незаконно выводить пенсионные накопления из ЕНПФ

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 12:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов 16 октября 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, какие еще "серые" схемы применяли для незаконного досрочного снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы АФМ рассказал, что на постоянной основе ведомством проводится соответствующий мониторинг.

"В настоящий момент в некоторых регионах могут быть дополнительно выявлены такие факты, когда получили деньги, в том числе через выплаты на жилище. Мы вам дополнительно сообщим", – сказал Женис Елемесов.

2 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск троих граждан Казахстана, подозреваемых в причастности к незаконному выводу пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

16 октября стало известно, что задержан один из трех подозреваемых в организации схемы по выводу пенсионных денег через фиктивные стоматологические клиники.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
АФМ: Пострадавшие от "Актив Маркета" могут не платить проценты по займам
12:56, Сегодня
АФМ: Пострадавшие от "Актив Маркета" могут не платить проценты по займам
Вывод пенсионных через фиктивные стоматологии: в АФМ высказались об одном из подозреваемых
11:43, Сегодня
Вывод пенсионных через фиктивные стоматологии: в АФМ высказались об одном из подозреваемых
Уголовное дело завели на блогеров Жанабыловых
11:11, Сегодня
Уголовное дело завели на блогеров Жанабыловых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: