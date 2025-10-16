Как еще могли незаконно выводить пенсионные накопления из ЕНПФ

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов 16 октября 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, какие еще "серые" схемы применяли для незаконного досрочного снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ, передает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы АФМ рассказал, что на постоянной основе ведомством проводится соответствующий мониторинг.

"В настоящий момент в некоторых регионах могут быть дополнительно выявлены такие факты, когда получили деньги, в том числе через выплаты на жилище. Мы вам дополнительно сообщим", – сказал Женис Елемесов.

2 октября 2025 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск троих граждан Казахстана, подозреваемых в причастности к незаконному выводу пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

16 октября стало известно, что задержан один из трех подозреваемых в организации схемы по выводу пенсионных денег через фиктивные стоматологические клиники.