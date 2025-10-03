#АЭС в Казахстане
Общество

Многодетный отец сбежал из дома после семейного скандала: его могут лишить свободы

коллаж с электронным браслетом слежения, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 14:16 Фото: Zakon.kz
Казахстанец, которого наказали на 2 года 7 месяцев условно и пожизненным лишением водительских прав, сбежал от жены и четырех детей, несмотря на электронный браслет, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области 3 октября 2025 года рассказали, что осужденный мужчина, состоящий на учете в службе пробации №2 района Алтай, пустился в бега после семейного скандала, оставив многочисленную семью. Причем ему оставалось отбыть совсем немного – восемь месяцев из общего срока условного наказания.

Осужденный сбежал днем. При этом на его ноге – электронный следящий браслет (ЭСС). Сотрудники службы пробации сначала отслеживали его перемещения и местонахождение. Но потом ЭСС разрядился и отследить дальнейшее передвижение мужчины стало невозможно.

"Сотрудники пробации попытались выйти на связь с осужденным, но ответа не было, хотя телефон был включен. Спустя несколько дней сбежавший подучетный сам вышел на связь через WhatsApp и сообщил, что "завтра" вернется домой", – рассказала представитель пресс-службы Айгерим Нургазина.

Но на следующий день, когда сотрудники службы пробации связались с ним, мужчина заявил: "Я в тюрьму не вернусь, даже не пытайтесь".

"В случае, если осужденный не явится добровольно в установленный срок, будут начаты первоначальные розыскные мероприятия (ПРМ). С момента начала ПРМ срок его пробационного контроля приостанавливается", – резюмировала Айгерим Нургазина.

Теперь мужчине, вероятно, грозит не только возобновление неотбытой части срока, но и более серьезные последствия из-за самовольного уклонения от пробационного надзора. Материалы собраны и направлены в суд для принятия решения – ужесточения отбывания наказания.

О том, как работают ЭСС, мы рассказывали здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
