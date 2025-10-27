#АЭС в Казахстане
Происшествия

Крупный пожар потушили в производственном цехе в Астане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 09:46 Фото: МЧС РК
27 октября 2025 года в Астане горела кровля цеха по производству газоблоков, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в производственном хозяйственном корпусе, расположенном по улице Аксай в районе Байконыр, сообщили в МЧС.

Противопожарная служба работала по повышенному рангу, был создан оперативный штаб пожаротушения. На месте создали 4 боевых участка с бесперебойной подачей воды.

На тушение пожара понадобилось около 2,5 часа. Первое сообщение о пожаре появилось в 07:07 утра, локализовали возгорание в 08:58, а в 09:31 МЧС заявило о ликвидации огня, добавив, что пострадавших нет.

Площадь пожара составила 500 кв. метров.

26 октября в одном из общежитий Астаны загорелось потолочное перекрытие.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
